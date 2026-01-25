تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا الإثنين محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسمة 2025، جنايات عين شمس.

تفاصيل أمر الإحالة



وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 ابريل 2024، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



كما وجه للمتهم الأول تهم تمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بان وفر أموالا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بان روجوا للانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.