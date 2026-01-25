قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 25 يناير 2026
غيّر لهجته .. ترامب يتراجع بعد إساءته وإثارة غضب بريطانيا وحلف الناتو
شهداء لقمة العيش .. قرارات من النيابة بشأن مصرع طفـ.ـل وشابين بحادث مروّع في الجيزة
الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد
تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس
الزمالك والمصري أبرزها.. مباريات حاسمة في كأس الكونفدرالية اليوم
استولى على أموال المواطنين بزعم قدرته على العلاج الروحاني .. دجّال يُواجه هذه العقوبة
موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم
رئيس الوزراء الباكستاني: إسلام آباد وافقت على الانضمام إلى «مجلس السلام» في غزة ﻿
«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور
ترامب يكشف عن «سلاح سري» وراء اعتقال مادورو في فنزويلا
حوادث

تفاصيل جلسة محاكمة 6 متهمين بخلية عين شمس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدا الإثنين محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 24781 لسمة 2025، جنايات عين شمس.

تفاصيل أمر الإحالة 
 

وكشف أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من نهاية عام 2010 وحتى 11 ابريل 2024، المتهم الأول تولي قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


كما وجه للمتهم الأول تهم تمويل جرائم الإرهاب وكان التمويل لعمل إرهابي بان وفر أموالا وأمد بها الجماعة موضوع الاتهام، ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الخامس روجوا بطريقة غير مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بان روجوا للانضمام لجماعة داعش وأفكارها الداعية لاستخدام العنف بالقول والكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المستشار وجدى عبد المنعم جنايات عين شمس الدائرة الثانية إرهاب أمر الإحالة محاكمة 6 متهمين

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

منطقة دير البلاص الآثرية

فيلم وثائقي قصير عن منطقة دير البلاص الآثرية| صور

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية

المصري للملكية الفكرية ينظم ندوة عن الصناعات الثقافية والإبداعية| صور

ندوة تحت عنوان "تمكين المرأة الريفية: من المبادرات التنموية إلى تحسين جودة الحياة والصحة"

تمكين المرأة الريفية .. ندوة حيوية في معرض القاهرة للكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

