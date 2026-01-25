أجواء عائلية| كعكة وألوان طفولية.. البهجة تملأ عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف| صور

احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف بعيد ميلاد ابنتها في أجواء عائلية دافئة ومليئة بالحب، حيث حرصت على أن يكون الاحتفال بسيطًا وهادئًا، بعيدًا عن المبالغة، وبما يتناسب مع روح الطفولة.

وتميز الاحتفال بطابع ناعم، تزيّنه ألوان هادئة وديكورات مستوحاة من عالم الأطفال، مع كعكة عيد ميلاد تحمل رسومات طفولية جذابة، أضفت أجواء من البهجة والمرح.





وحرصت سلمى ابو ضيف على مشاركة لحظات عفوية جمعتها بابنتها، عكست مدى ارتباطها بها وحرصها على قضاء الوقت معها في مناسباتها الخاصة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.





وتلقت الفنانة عددًا كبيرًا من التهاني من متابعيها، الذين عبّروا عن إعجابهم بالأجواء الهادئة للاحتفال، متمنين لطفلتها الصحة والسعادة، ومشيدين بذوق سلمى واختيارها للاحتفال بشكل بسيط ومليء بالمشاعر.





يُذكر أن سلمى أبو ضيف تحرص دائمًا على إبعاد ابنتها عن الأضواء قدر الإمكان، مع مشاركة بعض اللحظات الإنسانية التي تعكس جانبها الأسري والأمومي