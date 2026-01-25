قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
فريدة محمد

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ملف التحول الرقمي بالمصالح الحكومية مؤكدة أن هذه الخطوة ليست مجرد تطوير تكنولوجي، بل تمثل قفزة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري للدولة.

 5 مقترحات برلمانية قابلة للتنفيذ 


وأوضحت " درويش " فى بيان له أصدرته اليوم أن التحول الرقمي سيساهم في القضاء على البيروقراطية، ويسرع من وتيرة الإنجاز، ويخلق بيئة عمل أكثر ذكاءً واعتماداً على البيانات الدقيقة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع متقدمة للحكومة 5 مقترحات برلمانية قابلة للتنفيذ لتسريع استكمال هذا الملف الحيوي وهى :


1. وضع جدول زمني محدد لكل وزارة لإنهاء الربط الرقمي مع منصة الخدمات الحكومية الموحدة.
2. تخصيص حوافز مالية للجهات التي تحقق أعلى معدلات التحول الرقمي خلال فترة قصيرة.
3. تعزيز التدريب والتأهيل للكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.
4. تطوير منصة شكاوى واستفسارات موحدة لمتابعة أي معوقات تقنية أو إدارية.
5. التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لتسريع نشر البنية التحتية الرقمية.


وأشارت النائبة سولاف درويش إلى هناك عدداً من المكاسب الاقتصادية المباشرة التى سوف تتحقق من تطبيق منظومة الخدمات الرقمية وشباك واحد وفى مقدمتها تقليل تكاليف التشغيل والإجراءات الإدارية للمصالح الحكومية وزيادة سرعة وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين وجذب استثمارات محلية وأجنبية نتيجة بيئة أعمال أكثر شفافية ومرونة اضافة إلى رفع كفاءة الإيرادات الحكومية وتقليل التهرب أو التأخير في السداد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية مؤكدة التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو حجر الأساس لبناء دولة حديثة، قادرة على المنافسة عالمياً، ويحقق للمواطن سهولة حياته، وللاقتصاد قوة ونموًا مستدامًا. ونحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل الجهود لإنجاح هذا الملف الوطني الحيوي.”

النائبة سولاف درويش مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي التحول الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

المعاش المبكر 2026

المعاش المبكر 2026.. الإجراءات ومدة الاشتراك التأميني المطلوبة

الطقس

حالة الطقس اليوم الأحد 25 يناير 2026

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

سعر الذهب اليوم السبت تحديث شامل لعيار 21 بالمصنعية والدمغة

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

ترشيحاتنا

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر.. شعبان شهر الغفلة بين رجب ورمضان والترويض على الطاعات

فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة شيخ الأزهر

"ثمانون عامًا من الحكمة"… فعاليات ثقافية بجناح الأزهر بمعرض الكتاب توثق مسيرة الإمام الأكبر

جانب من تفاهل علماء الأزهر مع الجمهور في معرض الكتاب

إقبال غير مسبوق من الشباب على ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب.. صور

بالصور

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار .. اعرفي الطريقة

أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد