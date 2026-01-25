قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر

أشادت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ملف التحول الرقمي بالمصالح الحكومية مؤكدة أن هذه الخطوة ليست مجرد تطوير تكنولوجي، بل تمثل قفزة نوعية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية والكفاءة داخل الجهاز الإداري للدولة.

5 مقترحات برلمانية قابلة للتنفيذ



وأوضحت " درويش " فى بيان له أصدرته اليوم أن التحول الرقمي سيساهم في القضاء على البيروقراطية، ويسرع من وتيرة الإنجاز، ويخلق بيئة عمل أكثر ذكاءً واعتماداً على البيانات الدقيقة، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد والمجتمع متقدمة للحكومة 5 مقترحات برلمانية قابلة للتنفيذ لتسريع استكمال هذا الملف الحيوي وهى :



1. وضع جدول زمني محدد لكل وزارة لإنهاء الربط الرقمي مع منصة الخدمات الحكومية الموحدة.

2. تخصيص حوافز مالية للجهات التي تحقق أعلى معدلات التحول الرقمي خلال فترة قصيرة.

3. تعزيز التدريب والتأهيل للكوادر البشرية على استخدام الأنظمة الرقمية الحديثة.

4. تطوير منصة شكاوى واستفسارات موحدة لمتابعة أي معوقات تقنية أو إدارية.

5. التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لتسريع نشر البنية التحتية الرقمية.



وأشارت النائبة سولاف درويش إلى هناك عدداً من المكاسب الاقتصادية المباشرة التى سوف تتحقق من تطبيق منظومة الخدمات الرقمية وشباك واحد وفى مقدمتها تقليل تكاليف التشغيل والإجراءات الإدارية للمصالح الحكومية وزيادة سرعة وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية للمواطنين والمستثمرين وجذب استثمارات محلية وأجنبية نتيجة بيئة أعمال أكثر شفافية ومرونة اضافة إلى رفع كفاءة الإيرادات الحكومية وتقليل التهرب أو التأخير في السداد وخلق فرص عمل جديدة في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية مؤكدة التحول الرقمي ليس مجرد مشروع تقني، بل هو حجر الأساس لبناء دولة حديثة، قادرة على المنافسة عالمياً، ويحقق للمواطن سهولة حياته، وللاقتصاد قوة ونموًا مستدامًا. ونحن في البرلمان ملتزمون بدعم كل الجهود لإنجاح هذا الملف الوطني الحيوي.”