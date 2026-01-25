قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تعادل بيراميدز أثر على مشواره في دوري أبطال أفريقيا؟.. ناقد يوضح
لا ندعم الإبادة الجماعية.. مسرح في بيفرلي هيلز يلغي عرضا لكوميدي إسرائيلي
10 أعمال تعدل قيام الليل.. اغتنمها فى شهر شعبان
الأونروا: غزة أصبحت أخطر مكان في العالم على الصحفيين والعاملين في المجال الإنساني
قابلة للتنفيذ.. مُقترحات برلمانية لسرعة الانتهاء من ملف التحول الرقمي في مصر
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية
لحماية أرواح المواطنين.. اقتراح برغبة فى "النواب" لإنشاء كوبري بالطريق الصحراوي عند الكيلو 71
من لجان الحصر إلى الزيادات .. ماذا بعد 5 فبراير في ملف الإيجار القديم؟
عدلي القيعي يُحذّر الأهلي من هذا الأمر خلال الميركاتو الشتوى
دعاء اليوم السادس من شعبان.. يقضي حاجتك ويرزقك من حيث لا تحتسب
تقرير: إسرائيل تدعم ميليشيات محلية مناهضة لحماس في غزة بتغطية جوية وتسليح ومعلومات استخبارية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا
برلمان

اقتراحات برلمانية لتوطين صناعة النقل الأخضر وتحويل مصر لمركز إقليمي

أحمد حلمى الشريف
أحمد حلمى الشريف

أشاد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بإعلان شركة النصر للسيارات دخول نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد «نصر EV» الخدمة التجريبية ضمن منظومة نقل زوار منطقة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعكس جدية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.


وأكد " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن تشغيل أتوبيس كهربائي مصري الصنع في واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية عالميًا يحمل دلالات قوية، أبرزها الثقة في المنتج الوطني، والقدرة على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة حضارية تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية. كما ثمّن التعاون بين شركة النصر للسيارات وشركة أوراسكوم – بيراميدز، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم مشروعات النقل الذكي والمستدام مشيراً إلى أن صناعة الأتوبيسات الكهربائية تمثل أحد أعمدة الصناعات المستقبلية، لما لها من مردود اقتصادي وبيئي وصناعي، فضلًا عن دورها في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية للشباب.


وفي هذا السياق، طرح المستشار أحمد حلمى الشريف 6 مقترحات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير لصناعة الأتوبيسات، خاصة للأسواق العربية والأفريقية وهى :


1. توطين سلاسل الإنتاج عبر تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأتوبيسات الكهربائية، وعلى رأسها البطاريات، والمحركات، وأنظمة التحكم.
2. إنشاء تحالف وطني صناعي يضم شركات الدولة والقطاع الخاص والمراكز البحثية لتطوير تكنولوجيا النقل الكهربائي.
3. تقديم حوافز استثمارية وتشريعية للمصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب الراغبين في نقل التكنولوجيا والتصنيع داخل مصر.
4. الاستثمار في البحث والتطوير وربط الجامعات والمراكز البحثية بالمصانع لإعداد كوادر هندسية وفنية متخصصة.
5. التوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي بما يدعم انتشار الأتوبيسات الكهربائية محليًا ويعزز فرص التصدير.
6. تبني استراتيجية تصديرية واضحة تستهدف الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية وموقع مصر الجغرافي.
مؤكداً على أن نجاح تجربة «نصر EV» يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مشروع وطني متكامل، يعيد لمصر ريادتها الصناعية، ويجعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الحديثة إلى مختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة
 

