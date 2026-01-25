اقتراحات برلمانية لتوطين صناعة النقل الأخضر وتحويل مصر لمركز إقليمي

أشاد المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بإعلان شركة النصر للسيارات دخول نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد «نصر EV» الخدمة التجريبية ضمن منظومة نقل زوار منطقة أهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية حقيقية في مسار توطين الصناعات الاستراتيجية وتعكس جدية الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.



وأكد " الشريف " فى بيان له أصدره اليوم أن تشغيل أتوبيس كهربائي مصري الصنع في واحدة من أهم المناطق الأثرية والسياحية عالميًا يحمل دلالات قوية، أبرزها الثقة في المنتج الوطني، والقدرة على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتقديم خدمة حضارية تليق بمكانة مصر التاريخية والسياحية. كما ثمّن التعاون بين شركة النصر للسيارات وشركة أوراسكوم – بيراميدز، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في دعم مشروعات النقل الذكي والمستدام مشيراً إلى أن صناعة الأتوبيسات الكهربائية تمثل أحد أعمدة الصناعات المستقبلية، لما لها من مردود اقتصادي وبيئي وصناعي، فضلًا عن دورها في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل نوعية للشباب.



وفي هذا السياق، طرح المستشار أحمد حلمى الشريف 6 مقترحات استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي كبير لصناعة الأتوبيسات، خاصة للأسواق العربية والأفريقية وهى :



1. توطين سلاسل الإنتاج عبر تعميق التصنيع المحلي لمكونات الأتوبيسات الكهربائية، وعلى رأسها البطاريات، والمحركات، وأنظمة التحكم.

2. إنشاء تحالف وطني صناعي يضم شركات الدولة والقطاع الخاص والمراكز البحثية لتطوير تكنولوجيا النقل الكهربائي.

3. تقديم حوافز استثمارية وتشريعية للمصنعين المحليين والمستثمرين الأجانب الراغبين في نقل التكنولوجيا والتصنيع داخل مصر.

4. الاستثمار في البحث والتطوير وربط الجامعات والمراكز البحثية بالمصانع لإعداد كوادر هندسية وفنية متخصصة.

5. التوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي بما يدعم انتشار الأتوبيسات الكهربائية محليًا ويعزز فرص التصدير.

6. تبني استراتيجية تصديرية واضحة تستهدف الأسواق العربية والأفريقية، مستفيدة من الاتفاقيات التجارية وموقع مصر الجغرافي.

مؤكداً على أن نجاح تجربة «نصر EV» يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مشروع وطني متكامل، يعيد لمصر ريادتها الصناعية، ويجعلها مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الحديثة إلى مختلف دول العالم بصفة عامة والدول العربية والأفريقية بصفة خاصة

