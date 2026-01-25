قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمناسبة مئوية ميلاد أحمد منيب.. نجله يكشف سر ابتعاده الدائم عن الإعلام

مئوية ميلاد الفنان النوبي الكبير أحمد منيب
مئوية ميلاد الفنان النوبي الكبير أحمد منيب
أحمد إبراهيم

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة واحتفالية ثقافية خاصة بمئوية ميلاد الفنان النوبي الكبير أحمد منيب، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالموسيقى والتراث، وبمشاركة أسرته ومحبيه، في إطار استعادة تجربة فنية وإنسانية تركت بصمة عميقة في وجدان الأغنية المصرية.

أدارت الندوة الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال، التي استهلت اللقاء بالحديث عن المكانة الاستثنائية التي يحتلها أحمد منيب في تاريخ الموسيقى النوبية والمصرية، مؤكدة أن تجربته تجاوزت حدود المحلية لتصبح جزءًا من الذاكرة الموسيقية الوطنية، لما حملته من صدق فني ووعي بالهوية والتراث.

وشهدت الندوة حضور خالد منيب، نجل الفنان الراحل، الذي تحدث عن مشوار والده الفني والإنساني، كاشفًا عن جوانب شخصية وإنسانية قلما عُرفت عنه، مؤكدًا أن أحمد منيب كان يؤمن بالفن بوصفه رسالة، لا وسيلة للشهرة أو الظهور الإعلامي، وهو ما يفسر ابتعاده الدائم عن الأضواء رغم تأثيره الكبير في أجيال متعاقبة من المطربين.

أحمد منيب والنجوم 

وأشار خالد منيب إلى علاقة والده بعدد كبير من نجوم الغناء في مصر، وعلى رأسهم الفنان محمد منير، موضحًا أن منيب كان حاضرًا بقوة في تشكيل ملامح التجربة الفنية لمنير وغيره، سواء من خلال الألحان أو الرؤية الموسيقية المرتبطة بالتراث النوبي، دون أن يسعى يومًا لوضع اسمه في الواجهة.

وخلال الندوة، تم الاحتفاء بصدور كتاب «أحمد منيب.. مصر لما تغني نوبي» للكاتب الصحفي محمد خضير، والذي يوثق المسيرة الإبداعية والإنسانية لعميد الفن النوبي، متناولًا نشأته في الجنوب، ورحلته مع الموسيقى، وتأثيره في الأغنية المصرية الحديثة، ودوره في نقل وجدان النوبة إلى قلب المشهد الغنائي العام.

وأكدت الدكتورة إيناس جلال أن الكتاب يمثل إضافة مهمة للمكتبة الموسيقية العربية، لما يحمله من جهد توثيقي وسردي يعيد قراءة تجربة أحمد منيب في سياقها الثقافي والاجتماعي والفني، ويمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف على أحد أبرز رموز الفن النابع من الجذور.

واختُتمت الندوة بتأكيد الحضور على أن مئوية أحمد منيب ليست مجرد استعادة لاسم كبير، بل دعوة لإعادة الاعتبار لقيمة الفن الصادق، والفنان الذي اختار أن يظل وفيًا لمشروعه الإبداعي، مؤمنًا بأن الفن الحقيقي يبقى، حتى وإن ابتعد صاحبه عن الأضواء.

معرض القاهرة الدولي للكتاب أحمد منيب خالد منيب محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد