محمد العمروسي يحتفل بعيد ميلاد ابنة زوجته مي فاروق

حرص الفنان محمد العمروسي على توجيه رسالة مليئة بالمحبة لزينة أشرف، ابنة زوجته المطربة مي فاروق، تزامنًا مع احتفالها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الأحد، حيث عبّر عن مشاعره تجاهها واصفًا إياها بـ«ابنتي وحبيبتي»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي





محمد العمروسي لابنة زوجته: نتشرف بيكي العمر كله

ونشر محمد العمروسي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، صورًا تجمعه بابنة زوجته، وعلق عليها بقوله: «بنتي وحبيبتىي أحلى وأجمل زينة في الدنيا.. كل سنة وإنتِ طيبة يا حبيبتي، وعقبال مليون سنة سعادة ونجاح وصحة.. ربنا يحفظك يا حبيبتي ويخليكي لينا، ونتشرف بيكي العمر كله».

وكانت مي فاروق قد بعثت رسالة مؤثرة لابنتها احتفالا بعيد ميلادها، تُعبر من خلالها عن حجم الامتنان لوجودها، إذ نشرت صورًا تجمعهما سويًا عبر حسابها على انستجرام، وعلقت عليها بقولها: «عيد ميلاد أغلى هدية وأجمل حاجة في حياتي وإنجازي الأهم.. بنتي وأختي وأمي وصاحبتي، كل سنة وإنتِ مستورة ومحفوظة من ربنا وبصحة وخير كل سنة، وإنتِ أسعد الناس وأنجحهم وأأدبهم يا روحي».

وتابعت «كل سنة وأنا فخورة إني أم لأجمل بنت في الدنيا.. بقينا 18 وكبرنا خلاص يا رب أعيش لحد ما أشوفك مخلصة جامعتك وفي أعلي المناصب وأشوفك عروسة زي القمر.. بحبك يا زينة البنات كلها».