بفستان أبيض ملائكي .. كواليس تحضيرات ميرنا جميل قبل حفل جوائز«جوي أووردز» | شاهد
السيطرة على حقول النفط والغاز .. الجيش السوري يوسع نفوذه شرق سوريا
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غــزة يُعلن بدء عمل اللجنة رسميًا .. صور
مُدافعًا عن حسام حسن .. ياسر ريان: الاستقرار الفني مفتاح قوة المنتخب في كأس العالم 2026
سعر الذهب اليوم الأحد 18-1-2026
نصيحة من ذهب.. علي جمعة: لو نصيبك اتأخر طمن قلبك ربنا هيجبر بخاطرك مثلما فعل مع سيدنا محمد
الأرصاد: أمطار مرتقبة على الوجه البحري ونشاط للرياح بعدة محافظات
هل الوضوء شرط لصحة صلاة الجنازة وحكم رفع اليدين في التكبير ؟.. الإفتاء تجيب
حكم المسح على الكم والملابس عند الوضوء لشدّة البرد .. لجنة الفتوى تجيب
قبل كأس العالم 2026 .. «أبو ريدة» يطمئن الجماهير على مستقبل المنتخب
تسلّقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين .. سيدة تواجه هذه العقوبة بالقانون
مواعيد قطارات أسوان اليوم الأحد 18-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
فن وثقافة

مي فاروق وزوجها يسرقان الأنظار بإطلالتهما السوداء في كواليس «جوي أووردز» |شاهد

مي فاروق بأحدث ظهور مع زوجها في "جوي أووردز"..شاهد
مي فاروق بأحدث ظهور مع زوجها في "جوي أووردز"..شاهد
علا محمد

شاركت الفنانة مي فاروق وزوجها الفنان عمرو العمروسي إطلالتهما من كواليس استعدادهما لحضور حفل توزيع جوائز "جوي أووردز"، الذي يُقام بمدينة الرياض في دورته السادسة هذا العام، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهرت مي فاروق وزوجها عمرو العمروسي بملابس متشابهة ومتناغمة مع بعضهما، إذ ارتدى كل منهما إطلالة باللون الأسود.


ويُعد حفل صنّاع الترفيه احتفالية استثنائية تنبض بالبهجة وتكرّم المبدعين في مجالات الموسيقى والسينما والرياضة، إضافة إلى الشخصيات الملهمة التي صنعت أثرًا إيجابيًا في مسيرتها.

ويأتي حفل جوائز “صنّاع الترفيه” ليمنح التكريم المستحق لأولئك الذين يجيدون صناعة الفرح حول العالم من خلال مواهبهم وإبداعاتهم.

مايميّز هذا الحدث السنوي، والذي يُقام ضمن فعاليات موسم الرياض، فهو إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في اختيار نجومهم المفضلين عبر ترشيحهم والتصويت لهم من خلال التطبيق المخصص للحفل، وبمشاركة مصرية كبيرة ضمن فئات التصويت المختلفة.

في الموسيقى يتنافس من مصر تامر حسني، أحمد سعد، بهاء سلطان، عمرو دياب، ويجز، محمد رمضان وغيرهم.

وعلى مستوى الممثلات كل من أمينة خليل، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، غادة عادل، مي عمر، نيللي كريم، هدى المفني، هنا الزاهد، وغيرهن.

يركّز حفل جوي أووردز على توزيع جوائز متعددة على النجوم، بدءاً من شخصية العام التي حاز عليها العام المنصرم النجم ماثيو ماكونهي، مروراً بجائزة الإنجاز مدى الحياة والتي نالها النجم أندريا بوتشلي والنجم هانز زيمر السنة الماضية، وجائزة صنّاع الترفيه الفخرية، وصولاً إلى جائزة صنّاع الترفيه الماسية.
 

هذا بالإضافة إلى جوائز عديدة مختلفة، يتم التصويت عليها من قبل الجمهور، وهي الأغنية المفضلة عن فئة الموسيقى، الفنان/ة المفضل/ة عن فئة الموسيقى، الوجه الجديد المفضل عن فئة الموسيقى، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة المسلسلات، الوجه الجديد المفضل عن فئة المسلسلات، المسلسل المفضل، الممثل/ة المفضل/ة عن فئة السينما، الفيلم المفضل، الرياضي/ة المفضل/ة، لقب شخصية العام، المؤثر/ة المفضل/ة.

