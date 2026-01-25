قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص طبي لـ10 آلاف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بالإسماعيلية

المبادرة
المبادرة
الإسماعيلية انجي هيبة

شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية في فعاليات مبادرة الخير؛ لتعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير خدمة الكشف الطبي والعلاج المجاني للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع "مبادرة الخير" التي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بأن إجمالى أعداد الخدمات المقدمة خلال مبادرة الخير خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٢ يناير الجاري بلغت فحص ١٠ آلاف مواطن بالمبادرات الرئاسية ومنها فحص ٥٢١٩ سيدة بمبادرة صحة المرأة، و ٤٧٣٦ أمراض مزمنة واعتلال كلوي، كما تم تقديم الكشف الطبي على ٨٤٢٩ مواطن بمنشآت الرعاية الأساسية، فضلًا عن توفير سيارة لتقديم خدمات نقل الدم أمام ديوان عام مديرية الصحة بالإسماعيلية.

وتابعت أن فعاليات المبادرة تضمنت تقديم خدمات طبية لعدد ٢٢٠٨ مواطن على مدار أسبوعين، حيث تم الكشف على عدد ١٥٧٩ عيادة الجلدية وعدد ٢٣٦ عيادة النفسية بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي وتوزيع عينات مجانية على المترددين، كما تم الكشف عن ٣٩٣ بعيادة أطفال بحميات التل الكبير وعيادة التغذية الوقائية والعلاجية بحميات الإسماعيلية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن خدمات القوافل الطبية استهدفت إجمالي ١٦٦٦ مواطن على مدار أسبوعين حيث تم الكشف الطبي على ٧٧٤ مواطن بالقافلة الطبية بالكيلو ١٧ التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وعدد ٨٩٢ بالقافلة الطبية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وشملت كل قافلة عدد ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال ،مسالك ، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها الأدوية لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

جدير بالذكر، أن «مبادرة الخير» التي أطلقها محافظ الإسماعيلية، استهدفت توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة وتوزيع كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين، هذا إلى جانب توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر المستحقة بنطاق المحافظة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

ترشيحاتنا

جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

تجلِّيات.. جناح الأزهر يحتفي بإبداعات معلمي التربية الفنية بلوحات تشكيلية متميزة

الطالبة الإندونسية "ييلي بوترياني"

طالبة إندونيسية خلال حفل تخرجها: جئنا نطلب العلم في بلاد الأزهر ونحمل أحلامًا كبيرة

الدكتور عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم.. عباس شومان في ندوة بجناح دار الإفتاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد