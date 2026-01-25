فحص طبي لـ10 آلاف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية بالإسماعيلية

شاركت مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية في فعاليات مبادرة الخير؛ لتعزيز الخدمات الطبية بالمناطق النائية والأكثر احتياجا.

جاء ذلك بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتوفير خدمة الكشف الطبي والعلاج المجاني للأسر الأكثر احتياجًا بالتزامن مع "مبادرة الخير" التي أطلقها محافظ الإسماعيلية.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بأن إجمالى أعداد الخدمات المقدمة خلال مبادرة الخير خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٢ يناير الجاري بلغت فحص ١٠ آلاف مواطن بالمبادرات الرئاسية ومنها فحص ٥٢١٩ سيدة بمبادرة صحة المرأة، و ٤٧٣٦ أمراض مزمنة واعتلال كلوي، كما تم تقديم الكشف الطبي على ٨٤٢٩ مواطن بمنشآت الرعاية الأساسية، فضلًا عن توفير سيارة لتقديم خدمات نقل الدم أمام ديوان عام مديرية الصحة بالإسماعيلية.

وتابعت أن فعاليات المبادرة تضمنت تقديم خدمات طبية لعدد ٢٢٠٨ مواطن على مدار أسبوعين، حيث تم الكشف على عدد ١٥٧٩ عيادة الجلدية وعدد ٢٣٦ عيادة النفسية بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب تقديم التوعية والتثقيف الصحي وتوزيع عينات مجانية على المترددين، كما تم الكشف عن ٣٩٣ بعيادة أطفال بحميات التل الكبير وعيادة التغذية الوقائية والعلاجية بحميات الإسماعيلية.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن خدمات القوافل الطبية استهدفت إجمالي ١٦٦٦ مواطن على مدار أسبوعين حيث تم الكشف الطبي على ٧٧٤ مواطن بالقافلة الطبية بالكيلو ١٧ التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب وعدد ٨٩٢ بالقافلة الطبية بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد.

وشملت كل قافلة عدد ٧ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال ،مسالك ، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها الأدوية لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة.

جدير بالذكر، أن «مبادرة الخير» التي أطلقها محافظ الإسماعيلية، استهدفت توزيع ٣٥ ألف وجبة مطهية وطازجة وتوزيع كراتين مواد غذائية جافة ولحوم وبطاطين، هذا إلى جانب توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر المستحقة بنطاق المحافظة.