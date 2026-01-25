فريق اللياقة البدنية بالوادي الجديد يحقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية

في إنجاز رياضي جديد يضاف لسجلات محافظة الوادي الجديد، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن تحقيق فريق اللياقة البدنية بالمديرية المركز الثاني في "بطولة الجمهورية للياقة البدنية"، والتي استضافها نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة أمس السبت 24 يناير 2026، بتنظيم من الاتحاد المصري للياقة البدنية وبمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

إعداد فنى وتأهيل بدنى ساهم فى تحقيق الفوز

ويأتي هذا الإنجاز ضمن أنشطة المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، ويعكس مستوى الإعداد الفني والبدني الذي خضع له الفريق، والجهود المبذولة في دعم المواهب الرياضية ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تمثيل محافظة الوادي الجديد بالشكل المشرف في البطولات القومية.

وتقدّم محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بخالص التهنئة لفريق اللياقة البدنية والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات في البطولات المقبلة.