نجم الزمالك السابق: الفريق يحتاج مدرب أجنبي جديد
المساءلة أم التوازن؟.. كل ما تريد معرفته عن دور لجنة القيم بمجلس النواب
استجابة لمقترح الرئيس السيسي.. تحرك عاجل من النواب لضبط استخدام الأطفال لمواقع التواصل
سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟
محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية
علاء عبد الغني: الزمالك بحاجة إلى مدرب أجنبي جديد
"الهلال" يقترب من حسم ملف نيفيز .. تمديد العقد لثلاثة مواسم جديدة
وفاء بالعهد وتقدير للتضحيات.. منظومة متكاملة من الداخلية لرعاية أسر شهداء الشرطة
تاجرا مخدرات يغسلان 80 مليون جنيه
مدبولي يستعرض مستجدات حل مشكلة مديونيات "الكهرباء" لدى الجهات الحكومية
بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة
محافظات

الشباب والرياضة بالوادى الجديد: وصول ثالث أفواج رحلات اعرف بلدك إلى الفرافرة

منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن وصول ثالث أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك” إلى مدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 29 يناير 2026، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وتضمنت الرحلة زيارة عدد من المعالم السياحية والطبيعية بمدينة الفرافرة، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية هامة.

- المبادرة تهدف لتعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية


وأكد محمد فكري أن رحلات مبادرة “اعرف بلدك” تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.

وفى سياق متصل انطلق الفوج الرابع من الملتقيات المركزية ضمن البرنامج الرئاسي العاجل للمحافظات الحدودية «أهل مصر» إلى محافظة شمال سيناء، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، بمشاركة 22 شابًا وفتاة من قطاعي الداخلة والفرافرة.

ويُعد ملتقى «أهل مصر» برنامجًا تثقيفيًا توعويًا يهدف إلى بناء الوعي الوطني لدى الشباب، من خلال تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل، إلى جانب الزيارات الميدانية والمزارات القومية والتاريخية، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، أن هذه الملتقيات تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتعمل على تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة بين المشاركين، بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

مدحت تيخا

مدحت تيخا: معظمنا أصدقاء بـ حق ضايع وده هينعكس إيجابيًا على المسلسل

أحمد سعد

أحمد سعد: السعودية ليها معزة خاصة في قلبي

آسر ياسين

إيرادات الأفلام.. مفاجأة آسر ياسين تربك حسابات الجميع

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

