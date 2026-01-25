الشباب والرياضة بالوادى الجديد: وصول ثالث أفواج رحلات اعرف بلدك إلى الفرافرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد عن وصول ثالث أفواج رحلات مبادرة “اعرف بلدك” إلى مدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 29 يناير 2026، بمشاركة 50 شابًا وفتاة، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تعزيز الانتماء الوطني لدى الشباب.

وتضمنت الرحلة زيارة عدد من المعالم السياحية والطبيعية بمدينة الفرافرة، وعلى رأسها محمية الصحراء البيضاء، حيث تعرف المشاركون على طبيعتها الفريدة وتكويناتها الجيولوجية المميزة، وما تمثله من قيمة سياحية وبيئية هامة.

- المبادرة تهدف لتعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية



وأكد محمد فكري أن رحلات مبادرة “اعرف بلدك” تمثل أهمية كبيرة في تعريف الشباب بالمقومات السياحية والحضارية التي تمتلكها مصر، وتسهم في تنمية الوعي الوطني وتعزيز روح الانتماء والفخر بالوطن، فضلًا عن إتاحة الفرصة للشباب لاكتساب خبرات ومعارف جديدة من خلال التفاعل المباشر مع الطبيعة والتراث المصري.

وفى سياق متصل انطلق الفوج الرابع من الملتقيات المركزية ضمن البرنامج الرئاسي العاجل للمحافظات الحدودية «أهل مصر» إلى محافظة شمال سيناء، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، بمشاركة 22 شابًا وفتاة من قطاعي الداخلة والفرافرة.

ويُعد ملتقى «أهل مصر» برنامجًا تثقيفيًا توعويًا يهدف إلى بناء الوعي الوطني لدى الشباب، من خلال تنظيم عدد من الندوات والمحاضرات واللقاءات الحوارية وورش العمل، إلى جانب الزيارات الميدانية والمزارات القومية والتاريخية، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

وأكد محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، أن هذه الملتقيات تسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي والانتماء لدى أبناء الوطن، وتعمل على تنمية روح الأخوة والتعاون والصداقة بين المشاركين، بما يحقق الأهداف المرجوة من البرنامج.