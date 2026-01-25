الدوحة تستضيف المنتدى الإعلامي لاتحاد الإذاعات الإسلامية في سبتمبر المقبل

استقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، الشيخ خالد بن عبد العزيز آل ثاني وفداً رسمياً من إتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU)، برئاسة الدكتور عمرو الليثي، رئيس الاتحاد، وبحضور كل من روان القطيشات، مديرة العلاقات الخارجية، ونهى عوض، مديرة العلاقات العامة بالاتحاد.

وشهد اللقاء مباحثات مكثفة حول سبل تعزيز التعاون الإعلامي المشترك .

وقد أسفرت الزيارة عن اتفاق الجانبين على إقامة "المنتدى الإعلامي للاتحاد" شهر سبتمبر المقبل، والذي سيشهد على هامشه عقد اجتماع متخصص لمدراء إذاعات القرآن الكريم في الدول الأعضاء.