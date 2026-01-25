الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر لحزب الله في غارة جوية جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارة الجوية الإسرائيلية التي شنت، اليوم /الأحد/ في جنوب لبنان استهدفت مجموعة من عناصر حزب الله في موقع لتصنيع الأسلحة.

وقال الجيش الإسرائيلي، حسبما أوردت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، إنه رصد مؤخرًا نشاطًا لعناصر من حزب الله في مبنى يقع في قرية بير السناسل جنوب لبنان بالقرب من بلدة خربة سلم، والذي كان يستخدمه حزب الله لتصنيع الأسلحة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضًا أنه ضرب بنية تحتية عسكرية أخرى تابعة لحزب الله في غارة منفصلة في وادي البقاع شرقي لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن نشاط عناصر حزب الله في هذه المواقع يشكل انتهاكًا لاتفاقات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان ويشكل تهديدًا لإسرائيل.