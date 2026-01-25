هاني زهران: إيقاف تنفيذ حكم رمضان 3 سنوات إذا لم يعد لنفس الخطأ

أكد هاني زهران محامي رمضان صبحي أن قرار حبس رمضان صبحي لاعب بيراميدز لمدة ٣ سنوات مع إيقاف التنفيذ إذا لم يعود مرة أخرى لنفس الخطأ

وقال هاني زهران في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: هناك عينة من العينات التي تم سحبها كانت تالفة وقمنا بعمل استئناف على حكم كاس بايقاف رمضان صبحي ٤ سنوات وتم قبول الاستئناف

واضاف: سنطلب من المحكمة الفيدرالية السويسرية ان تنظر في إيقاف حكم إيقاف رمضان صبحي لحين الفصل في القضية وهذا طلب متاح دلوقتي ولكن وارد ان يتم قبوله وان كان بنسبة ضئيلة.