المنع مش الحل.. سارة خالد توضح كيفية تأمين الأطفال من أضرار السوشيال ميديا

تحدثت البلوجر وصانعة المحتوى سارة خالد عن رؤيتها لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة رفضها لفكرة إلغائها أو تجريمها بشكل كامل، معتبرة أن القضية الحقيقية لا تتعلق بالعمر بقدر ما ترتبط بالرقابة والدعم الأسري.

المحتور عبر السوشيال ميديا

وأشارت سارة، خلال لقائها ببرنامج فرق سرعات مع ميران ممدوح على قناة صدى البلد إلى أن هناك أطفالًا صغارًا يصنعون محتوى على السوشيال ميديا تحت إشراف عائلاتهم، موضحة أن وجود الأهل ومتابعتهم لما يقدمه الأبناء هو الأساس في حماية الأطفال.

دعم وثقة كبيرة

وأكدت سارة خالد أنها تحظى بدعم وثقة كبيرة منها، رغم اعترافها بأنها قامت بحظر والدتها من متابعة حساباتها لفترة بسبب شعورها بالحرج، قبل أن تعيد فتح الحظر مؤخرًا.

وأوضحت أنها تشعر بتوتر شديد عند وجود والدتها أثناء التصوير، على عكس أدائها كممثلة مسرح تقف أمام مئات الأشخاص دون قلق.