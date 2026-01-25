ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة آرسنال

خسر فريق أرسنال من نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد كل من مبيومو وباتريك دورجو وماتيوس كونيا.

فيما جاءت ثنائية أرسنال عن طريق ليساندرو مارتينيز (بالخطأ في مرماه) وميكيل ميرينو.

وتوقف رصيد فريق أرسنال عند النقطة 50 محتلا الصدارة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 38 محتلا المركز الرابع.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- آرسنال 50 نقطة من 23 مباراة.

2- مانشستر سيتي 46 نقطة من 23 مباراة.

3- أستون فيلا 46 نقطة من 23 مباراة.

4- مانشستر يونايتد 38 نقطة من 23 مباراة.

5- تشيلسي 37 نقطة من 23 مباراة.

6- ليفربول 36 نقطة من 23 مباراة.

7- فولهام 34 نقطة من 23 مباراة.

8- برينتفورد 33 نقطة من 23 مباراة.

9- نيوكاسل يونايتد 33 نقطة من 23 مباراة.

10- سندرلاند 33 نقطة من 23 مباراة.

11- إيفرتون 32 نقطة من 22 مباراة.

12- برايتون 30 نقطة من 23 مباراة.

13- بورنموث 30 نقطة من 23 مباراة.

14- توتنهام 28 نقطة من 23 مباراة.

15- كريستال بالاس 28 نقطة من 23 مباراة.

16- ليدز يونايتد 25 نقطة من 22 مباراة.

17- نوتينجهام فورست 25 نقطة من 23 مباراة.

18- وست هام يونايتد 20 نقطة من 23 مباراة.

19- بيرنلي 15 نقطة من 23 مباراة.

20- وولفرهامبتون 8 نقاط من 23 مباراة.