الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أول تعليق من يوسف بلعمري بعد انضمامه لـ الأهلي
ترامب يتهم الصين بالاستيلاء على كندا.. وكارني يرد: الأمريكيون سيدفعون الثمن
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
عضو كايروكي يتعرض لأزمة صحية.. كل ما تود معرفته عن مرضه

هاجر هانئ

أثار الفنان تامر هاشم، عضو فرقة كايروكي الغنائية حالة من الجدل بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثارها إلي المستشفي.
تداول البعض الأنباء حول خضوع الفنان تامر هاشم،  عضو فريق كايروكي إلي عملية جراحية دقيقة وهي فتق شبكة.


معلومات عن عملية عضو فريق كايروكي 


الشبكة الجراحية عبارة عن مادة شبيهة بالشبكة تُستخدم لتقوية الأنسجة الضعيفة أو التالفة، وعادةً ما تكون في منطقة البطن أو الفخذ. وهي عادةً ما تكون صناعية ، ولكن يمكن أيضًا استخلاصها من أنسجة حيوانية. يقوم الجراح بإدخال الشبكة بعد إجراء شق جراحي في الجسم. ومع التئام الجسم، تنمو الأنسجة داخل الشبكة - تمامًا كما تنمو الشجرة لتشكل سياجًا شبكيًا أو كما يملأ الإسمنت الفراغات حول قضبان التسليح - مما يزيد من قوتها.
من الأسماء الأخرى للشبكة الجراحية: شبكة البطن، شبكة الفتق.

استخدامات الشبكة الجراحية


قد يوصي مقدمو الرعاية الصحية باستخدام الشبكة الجراحية لعلاج الفتق. يحدث الفتق عندما يندفع عضو أو نسيج عبر منطقة ضعيفة في جدار العضلات أو الأنسجة، يمكن للجراحين خياطة هذه المناطق الضعيفة لإغلاقها. ولكن في كثير من الأحيان، تتفكك الأنسجة تدريجيًا مرة أخرى نتيجة التآكل، تساعد الشبكة الجراحية على تقوية الإغلاق بحيث تبقى العضلات الضعيفة متماسكة.

المصدر: my.clevelandclinic

كايروكي فرقة كايروكي تامر هاشم

