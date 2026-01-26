عضو كايروكي يتعرض لأزمة صحية.. كل ما تود معرفته عن مرضه

أثار الفنان تامر هاشم، عضو فرقة كايروكي الغنائية حالة من الجدل بعد تعرضه لأزمة صحية خلال الساعات الماضية، ونقل على إثارها إلي المستشفي.

تداول البعض الأنباء حول خضوع الفنان تامر هاشم، عضو فريق كايروكي إلي عملية جراحية دقيقة وهي فتق شبكة.



معلومات عن عملية عضو فريق كايروكي



الشبكة الجراحية عبارة عن مادة شبيهة بالشبكة تُستخدم لتقوية الأنسجة الضعيفة أو التالفة، وعادةً ما تكون في منطقة البطن أو الفخذ. وهي عادةً ما تكون صناعية ، ولكن يمكن أيضًا استخلاصها من أنسجة حيوانية. يقوم الجراح بإدخال الشبكة بعد إجراء شق جراحي في الجسم. ومع التئام الجسم، تنمو الأنسجة داخل الشبكة - تمامًا كما تنمو الشجرة لتشكل سياجًا شبكيًا أو كما يملأ الإسمنت الفراغات حول قضبان التسليح - مما يزيد من قوتها.

من الأسماء الأخرى للشبكة الجراحية: شبكة البطن، شبكة الفتق.

استخدامات الشبكة الجراحية



قد يوصي مقدمو الرعاية الصحية باستخدام الشبكة الجراحية لعلاج الفتق. يحدث الفتق عندما يندفع عضو أو نسيج عبر منطقة ضعيفة في جدار العضلات أو الأنسجة، يمكن للجراحين خياطة هذه المناطق الضعيفة لإغلاقها. ولكن في كثير من الأحيان، تتفكك الأنسجة تدريجيًا مرة أخرى نتيجة التآكل، تساعد الشبكة الجراحية على تقوية الإغلاق بحيث تبقى العضلات الضعيفة متماسكة.

المصدر: my.clevelandclinic