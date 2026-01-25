أمريكا على صفيح ساخن.. وحظر السوشيال ميديا على الأطفال أبرز ملفات ترندي اليوم

سلّطت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، الضوء على أبرز القضايا والموضوعات التي تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، في جولة سريعة بين السياسة والمجتمع والتكنولوجيا والرياضة.

وتناولت الحلقة تصاعد الغضب في مدينة مينيابولس الأمريكية عقب مقتل رجل برصاص عناصر فيدراليين من حرس الحدود، وسط تفاعل واسع وروايات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسام سياسي حاد بشأن حدود استخدام القوة الفيدرالية داخل المدن.

‎كما ناقشت الحلقة تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسريع إجراءات حظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، مؤكدًا أن «عقول أبنائنا ليست للبيع»، في خطوة تهدف إلى حماية النشء من مخاطر العالم الرقمي.

رياضيًا، سلطت الحلقة الضوء على تألق النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتصدر منصات التواصل وسط إشادات واسعة من الجماهير والمحللين.

