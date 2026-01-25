قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أمريكا على صفيح ساخن.. وحظر السوشيال ميديا على الأطفال أبرز ملفات ترندي اليوم

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية
رنا عبد الرحمن

سلّطت حلقة اليوم من برنامج «ترندي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية حبيبة تاج الدين، الضوء على أبرز القضايا والموضوعات التي تصدّرت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، في جولة سريعة بين السياسة والمجتمع والتكنولوجيا والرياضة.

وتناولت الحلقة تصاعد الغضب في مدينة مينيابولس الأمريكية عقب مقتل رجل برصاص عناصر فيدراليين من حرس الحدود، وسط تفاعل واسع وروايات متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسام سياسي حاد بشأن حدود استخدام القوة الفيدرالية داخل المدن.

‎كما ناقشت الحلقة تحرك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتسريع إجراءات حظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، مؤكدًا أن «عقول أبنائنا ليست للبيع»، في خطوة تهدف إلى حماية النشء من مخاطر العالم الرقمي.

رياضيًا، سلطت الحلقة الضوء على تألق النجم المصري عمر مرموش مع مانشستر سيتي، بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما جعله يتصدر منصات التواصل وسط إشادات واسعة من الجماهير والمحللين.

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

الزمالك والمصري

حسن المستكاوي: المصري الأخطر في الشوط الأول.. وعواد ينقذ الزمالك

فريق الرجاء

الرجاء يتعادل مع الاتحاد التوركي في الدوري المغربي

فنربخشة

فنربخشة يتعثر في صراع صدارة الدوري التركي

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

