أحلى عم صاصا في الدنيا..أوس أوس يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

حرص الفنان محمد عبد الرحمن “أوس أوس” على تهنئة الفنان صلاح عبدالله، بمناسبة عيدميلاده، متمنيا له وفير العمر والصحة.

ونشر أوس أوس صورة تجمعه بصلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أحلى عم صاصا في الدنيا وعقبال مليون سنة ودايمًا بصحة وسعادة يارب، انتظرونا مع عم صلاح في فيلم ١٠١ مطافي قريبًا بإذن الله ".

فيلم ١٠١ مطافي

وأعلن المنتج أحمد السبكى، بدء تصوير فيلم «101 مطافي»، بطولة الفنان محمد عبدالرحمن ومحمد أسامة «أوس أوس».

ويشارك في بطولة «101 مطافي» كل من: بيومى فؤاد، صلاح عبدالله، هدى الإتربى، عبدالرحمن «ظاظا»، من تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.