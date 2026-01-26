وفد شبابي يهنئ رجال الشرطة.. ومراكز الشباب تحتفل بالأعلام والأغاني الوطنية

اجرى صباح اليوم وفد من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يضم اتحاد “بشبابها”، وبرلمان الشباب، ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ، ونادي القيادات الشبابية، بتقديم التهاني لضباط وقيادات الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية وأقسام شرطة الرمل وسيدي جابر وباب شرقي وبرج العرب تعبيرًا عن التقدير والاعتزاز بالدور الوطني الذي يقوم به رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار.

وخلال الزيارة، قام الوفد بتقديم باقات من الورود والدروع التذكارية لضباط الشرطة، في لفتة تعكس امتنان شباب الإسكندرية لما يبذله رجال الشرطة من تضحيات وجهود متواصلة من أجل حماية الوطن وصون مقدراته.

وفي سياق متصل، شهدت مراكز الشباب بمختلف أحياء الإسكندرية احتفالات موسعة بعيد الشرطة على مدار اليوم، حيث تم رفع أعلام جمهورية مصر العربية داخل المراكز، وإذاعة الأغاني الوطنية، وتنفيذ أنشطة توعوية لتعريف النشء والشباب بقيمة هذه المناسبة الوطنية وما ترمز إليه من بطولات وتضحيات خالدة، وذلك بمشاركة ما يقرب من 7 آلاف شاب وفتاة.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعم الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وحرص الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على غرس قيم الانتماء والولاء وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب والنشء.

وفي تصريح لها، أكدت الدكتورة صفاء الشريف أن عيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية عظيمة نستحضر فيها بكل فخر تضحيات وبطولات رجال الشرطة الأبطال، مشيرة إلى أن مشاركة الشباب في تقديم التهاني وتنفيذ الاحتفالات داخل مراكز الشباب تعكس وعيهم بدور الشرطة كشريك أساسي في تحقيق الأمن والاستقرار وبناء الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن مديرية الشباب والرياضة تحرص دائمًا على توظيف الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية لترسيخ قيم المواطنة والانتماء، وتعزيز روح المسؤولية لدى الشباب تجاه وطنهم ومؤسساته الوطنية.