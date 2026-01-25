شعبة الأجهزة الكهربائية: ارتفاع أسعار النحاس كان سببا في زيادة بعض المنتجات

أكد جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أنه خلال الفترة السابقة، كان سوق الكهرباء يعاني من حالة في الركود، والشركات قامت بعمل عروض وتخفيضات، وكانت حركة البيع والشراء ممتازة في بداية هذا العام.

وقال جورج سدرة: فوجئت أن النحاس ارتفع لـ 13 ألف دولار للطن، أي 600 ألف جنيه، وفوجئنا عند طلب بعض المنتجات بعدم توافرها ، وارتفع أسعار بعض المنتجات.

وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن شركات الأجهزة الكهربائية قامت بأزالة التخفيضات بعد إرتفاع أسعار النحاس، مؤكدا أنه سيتم بيع الأجهزة بسعرها الرسمي بدون تخفيضات.

وأشار إلى أن مصر ستكون مركز إنطلاق في مجال الأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط.