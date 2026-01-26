نيكول سابا تستعرض أناقتها بإطلالة شتوية

حرصت الفنانة نيكول سابا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها في المطار.

إطلالة نيكول سابا

تألقت نيكول سابا في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت بنطلون جينز غامق مع بلوفر باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معها جاكت تايجر أنيق.

انتعلت نيكول سابا حذاء شتوي باللون البيج، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون البني، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها مما زاد من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت نيكول سابا بخصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.