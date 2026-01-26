أخبار لوادى الجديد| فريق اللياقة البدنية يحقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية.. ورئيس المنطقة الأزهرية يتابع تقدير الدرجات مع المراجعين بالداخلة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها: فريق اللياقة البدنية بالوادى الجديد يحقق المركز الثاني في بطولة الجمهورية.

فريق اللياقة البدنية بالمديرية يحصد المركز الثاني.

في إنجاز رياضي جديد يضاف لسجلات محافظة الوادي الجديد، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن تحقيق فريق اللياقة البدنية بالمديرية المركز الثاني في "بطولة الجمهورية للياقة البدنية"، والتي استضافها نادي اتحاد الشرطة بالقاهرة أمس السبت 24 يناير 2026، بتنظيم من الاتحاد المصري للياقة البدنية وبمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

إعداد فنى وتأهيل بدنى ساهم فى تحقيق الفوز

ويأتي هذا الإنجاز ضمن أنشطة المشروع القومي للياقة البدنية للنشء والشباب، ويعكس مستوى الإعداد الفني والبدني الذي خضع له الفريق، والجهود المبذولة في دعم المواهب الرياضية ورفع كفاءة الأداء، بما يسهم في تمثيل محافظة الوادي الجديد بالشكل المشرف في البطولات القومية.

وتقدّم محمد فكري يونس، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بخالص التهنئة لفريق اللياقة البدنية والجهازين الفني والإداري على هذا الإنجاز المشرف، مشيدًا بروح الالتزام والانضباط، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق ومزيدًا من النجاحات في البطولات المقبلة.

رئيس منطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع تقدير الدرجات مع المراجعين بالداخلة

عقد الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا «عن بعد» عبر تطبيق Teams مع رؤساء المواد الدراسية والمراجعين الفنيين، بحضور الشيخ محمد الزهري مدير إدارة الداخلة التعليمية و نبيل سفينة وكيل الإدارة.

- الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال تقدير درجات الطلاب

تناول الاجتماع توجيهات تنظيمية فنية وإدارية لضمان الموضوعية والشفافية والدقة في تقدير الدرجات، كما حرص فضيلته على محاورة المشاركين والاستماع إلى مقترحاتهم موجها بتذليل أية صعوبات، ومؤكدا على الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظِمة.

وفى سياق متصل تابع الشيخ شعبان مرعي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية مركزي تقدير الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمقرات (معهد ناصر ومعهد فتيات الخارجة) حيث اطمأن على انتظام العمل بالمراكز موجها بتحري الدقة والمراجعة حرصا على الموضوعية والشفافية.

أسعار الألبان ومشتقاتها بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق ومحال بيع الألبان ومشتقاتها بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 24 يناير 2026، حالة من الهدوء النسبي في حركة البيع، بالتزامن مع استقرار ملحوظ في أسعار مختلف منتجات الألبان والجبن، وسط توافر كميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين بمختلف المراكز، في ظل الاعتماد اليومي على هذه المنتجات كعنصر أساسي في الغذاء.

وخلال متابعة ميدانية لعدد من محال الألبان، لوحظ ثبات أسعار اللبن بأنواعه، حيث تراوح سعر كيلو اللبن البلدي السائب ما بين 22 و25 جنيهًا، بينما سجل كيلو اللبن المعبأ أسعارًا تراوحت من 25 إلى 30 جنيهًا وفقًا للعلامة التجارية، كما استقرت أسعار اللبن الرايب، حيث بلغ سعر الكيلو ما بين 20 و25 جنيهًا.

وفيما يخص منتجات الزبادي، تراوح سعر كيلو الزبادي البلدي ما بين 22 و25 جنيهًا، بينما سجلت عبوة الزبادي الجاهز أسعارًا تراوحت من 5 إلى 12 جنيهًا للعلبة، بحسب الحجم والنوع، مع إقبال ملحوظ من الأسر خاصة خلال فترات الصباح.

أما أسعار الجبن، فقد حافظت على مستويات مستقرة، حيث تراوح سعر كيلو الجبن القريش ما بين 50 و70 جنيهًا، وسجل كيلو الجبن الأبيض البلدي أسعارًا من 70 إلى 100 جنيه، وسط طلب متزايد عليهما باعتبارهما من الأصناف الأساسية على الموائد اليومية، كما تراوح سعر كيلو الجبن التركي ما بين 150 و200 جنيه، بينما سجل الجبن الرومي أسعارًا تراوحت من 200 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

وفي قطاع الجبن المطبوخ والمعلب، تراوح سعر كيلو الجبن المثلثات ما بين 120 و160 جنيهًا حسب العلامة التجارية، وسجل كيلو الجبن الشيدر ما بين 150 و220 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجبن الموتزاريلا ما بين 160 و220 جنيهًا، مع استمرار الإقبال عليها لاستخدامها في إعداد الوجبات السريعة داخل المنازل.

وبالنسبة لمشتقات الألبان الأخرى، سجل سعر كيلو القشطة البلدي ما بين 100 و150 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الزبدة البلدي ما بين 170 و220 جنيهًا، في حين سجلت الزبدة المستوردة أسعارًا تراوحت من 250 إلى 300 جنيه للكيلو.

وأكد عدد من التجار أن استقرار الأسعار يرجع إلى انتظام توريد الألبان الخام وتوافر المعروض، إلى جانب استقرار نسبي في تكاليف النقل والإنتاج، مشيرين إلى أن السوق يشهد حركة بيع متوسطة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية على محال الألبان، للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك، بما يضمن استقرار الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.