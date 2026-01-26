الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام

احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74 من داخل أروقة المتحف المصري بالتحرير، في لفتة تجسد روح المودة والتلاحم بين رجال الشرطة وأبناء الشعب المصري والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الوزارةمتمثلة في القيادات الأمنية وقيادات حرس المتحف المصري بالقاهرة، بتنظيم احتفالية خاصة داخل المتحف.



وشهدت الاحتفالية توزيع الورود وأعلام مصر على الزوار من المصريين والسائحين الأجانب، الذين شاركوا رجال الشرطة أجواء الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.



تأتي هذه المبادرة تأكيداً على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتقديراً للتضحيات والإنجازات التي يقدمها حماة الوطن لحفظ الأمن والأمان، ونشر رسالة سلام ومحبة من قلب القاهرة للعالم أجمع.

في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية عالميًا، تبرز التجربة المصرية كنموذج لافت في استعادة الأمن وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، بعدما حققت مصر قفزات غير مسبوقة في المؤشرات الدولية المعنية بقياس مستويات الجريمة والعنف، وفقًا لتقارير صادرة عن واحدة من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات السلام.

وكشفت المؤشرات الدولية عن تحقيق مصر قفزات غير مسبوقة في معدلات تراجع الجريمة والعنف، في انعكاس مباشر لسنوات من العمل الأمني المنظم والجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار، ويعد هذا التحسن اللافت بمثابة شهادة دولية وتكريم موضوعي للسياسات الأمنية المتبعة، التي أسهمت في تعزيز شعور المواطنين بالأمان وتحسين ترتيب مصر على خريطة مؤشرات السلام العالمية



