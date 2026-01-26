قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلازل محتملة وتوقعات مثيرة.. الخبير الهولندي يثير الجدل مجددا مع مطلع 2026
بداية شهر رمضان 2026.. اعرف موعد أول يوم وعدد ساعات الصيام
الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام
70 مليون جنيه| صفقة من العيار التقيل تقترب من الأهلي.. وتوروب يرفض
ترامب: وقف بناء قاعة احتفالات البيت الأبيض يدمر الولايات المتحدة
خلال أيام.. خطاب جديد بإيقاف قيد الزمالك
الآثار تعلن تكليف لمياء فؤاد مشرفا على منطقة كفر الشيخ وعبدالصمد للغربية| مستند
بقوة 279 حصانًا.. جايكو تقدم 7 SHS الرياضية الجديدة
تصعيد أمريكا وإيران يربك الملاحة الجوية.. وأوروبا توصي بتجنب أجواء الشرق الأوسط
الذهب يتجاوز 5 آلاف دولار للأونصة.. المعدن الأصفر عند قمة تاريخية جديدة
إعلام إسرائيلي: فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني بضغط أمريكي.. ورفض مصري لشروط نتنياهو
أخبار البلد

الداخلية تحتفي بعيد الشرطة مع زوار المتحف المصري بالورد والأعلام

المتحف المصري
المتحف المصري
محمد الاسكندرانى

احتفلت وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 74 من داخل أروقة المتحف المصري بالتحرير، في لفتة تجسد روح المودة والتلاحم بين رجال الشرطة وأبناء الشعب المصري والزائرين من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الوزارةمتمثلة في القيادات الأمنية وقيادات حرس المتحف المصري بالقاهرة، بتنظيم احتفالية خاصة داخل المتحف.


وشهدت الاحتفالية توزيع الورود وأعلام مصر على الزوار من المصريين والسائحين الأجانب، الذين شاركوا رجال الشرطة أجواء الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية المجيدة.


تأتي هذه المبادرة تأكيداً على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، وتقديراً للتضحيات والإنجازات التي يقدمها حماة الوطن لحفظ الأمن والأمان، ونشر رسالة سلام ومحبة من قلب القاهرة  للعالم أجمع. 

في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية عالميًا، تبرز التجربة المصرية كنموذج لافت في استعادة الأمن وتعزيز شعور المواطنين بالأمان، بعدما حققت مصر قفزات غير مسبوقة في المؤشرات الدولية المعنية بقياس مستويات الجريمة والعنف، وفقًا لتقارير صادرة عن واحدة من أبرز المؤسسات البحثية العالمية المتخصصة في دراسات السلام.

وكشفت المؤشرات الدولية عن تحقيق مصر قفزات غير مسبوقة في معدلات تراجع الجريمة والعنف، في انعكاس مباشر لسنوات من العمل الأمني المنظم والجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الداخلية لترسيخ الأمن والاستقرار، ويعد هذا التحسن اللافت بمثابة شهادة دولية وتكريم موضوعي للسياسات الأمنية المتبعة، التي أسهمت في تعزيز شعور المواطنين بالأمان وتحسين ترتيب مصر على خريطة مؤشرات السلام العالمية


