الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عند تجنب هذا الخطأ.. مدمنو القهوة يعيشون لفترة أطول

القهوة
القهوة
هاجر هانئ

القهوة قد يكون لها دور هام في تعزيز الصحة وإطالة العمر على المدى الطويل، ولكن بشرط تناولها باعتدال، فتناولها في وقت متأخر قد يُفقدها فوائدها دون أن يشعر، وذلك من خلال التأثير سلبًا على النوم والهرمونات وعمليات الأيض. إذا كنت من محبي القهوة وترغب في حياة أطول، فالحل ليس الإقلاع عنها، بل مراقبة الوقت.

يعتمد ملايين الأشخاص حول العالم على فنجان القهوة الصباحي ليس فقط للاستيقاظ، بل ولتحسين صحتهم أيضًا. مع ذلك، فالقهوة أكثر من مجرد مشروب، إنها من الطقوس اليومية. على مر السنين، ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك القهوة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، ومشاكل الكبد، وحتى الوفاة المبكرة. لكن ثمة جانبًا مهمًا. يقول الخبراء إن الفوائد الصحية للقهوة تعتمد في الغالب على عامل غالبًا ما يُغفل عنه، ألا وهو وقت شربها.

وفقًا للدراسة الأوروبية لأمراض القلب، قد يعيش شاربو القهوة لفترة أطول فقط إذا تجنبوا شربها في وقت متأخر من اليوم.

لماذا يرتبط تناول القهوة بطول العمر؟


القهوة غنية بالمركبات النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك مضادات الأكسدة والبوليفينولات، التي تُقلل الالتهابات والإجهاد التأكسدي في الجسم. كما تحمي هذه المركبات الأوعية الدموية، وتُحسّن حساسية الأنسولين، وتدعم وظائف الكبد. وقد أظهرت العديد من الدراسات الرصدية، بما في ذلك دراسة Science Direct، أن تناول القهوة باعتدال، أي من كوبين إلى أربعة أكواب يوميًا، يرتبط بانخفاض معدل الوفيات لأي سبب.

ومع ذلك، قد لا تنطبق هذه الفوائد بالتساوي على الجميع، حيث يلعب التوقيت دورًا حاسمًا.

احذر القهوة مع أدوية البرد والحساسية..لهذه الاسباب

ماذا يحدث عند شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم؟


قد يكون أكبر خطأ ترتكبه عند شرب القهوة هو تناول الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر أو في المساء. فالكافيين لا يمنع الأدينوزين، وهو ناقل عصبي في الدماغ يُحفز النوم فحسب، بل قد يُخلّ أيضاً بإيقاعك البيولوجي، مما يُؤدي إلى اضطراب نومك.

يرتبط قلة النوم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومشاكل الصحة النفسية، وحتى السمنة - وكلها عوامل مرتبطة بالوفاة. ووفقاً لدراسة نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب عام ٢٠٢٥، فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح الباكر يتمتعون بصحة قلبية وعائية أفضل من أولئك الذين يشربونها طوال اليوم أو في وقت متأخر من الليل.

باختصار، القهوة مفيدة، ولكن فقط عندما لا تُؤثر على نومك.

المصدر: timesnownews

القهوة أمراض القلب السكري مضادات الأكسدة الأوعية الدموية الأنسولين وظائف الكبد الكافيين

