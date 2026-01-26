منير فخري عبد النور يوجه تهنئة لرجال الشرطة وشباب الثورة

وجه منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، رسالة تهنئة وطنية جامعة بمناسبة ذكرى الخامس والعشرين من يناير، مؤكداً على القيمة التاريخية لهذا اليوم في الوجدان المصري.

تهنئة لعيون مصر الساهرة

أعرب عبد النور، خلال استضافته في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، والذي قدمه الإعلامي أحمد سالم، عن تقديره الكامل للدور الذي يقوم به رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار الوطن، قائلاً: "نهنئ رجال الشرطة بعيدهم في 25 يناير، تقديراً لتضحياتهم وبطولاتهم المستمرة عبر التاريخ لحماية الجبهة الداخلية وتوفير الأمان للمواطنين".

وأكد منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، أن عيد الشرطة يظل رمزاً للصمود والتفاني في خدمة الدولة.

وحرص منير فخري عبد النور على إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، موضحاً: "نهنئ أيضاً شباب ثورة 25 يناير بذكراها، ونحيي تطلعاتهم التي عبروا عنها في ذلك الوقت من أجل غد أفضل لمصر". وأشار إلى أن هذا اليوم يحمل في طياته دلالات هامة تجسد حيوية الشعب المصري بمختلف فئاته.

وأكد عبد النور، أن تلاقي عيد الشرطة مع ذكرى الثورة في يوم واحد، يمثل فرصة للتأكيد على وحدة الهدف الوطني في بناء دولة قوية ومستقرة. وأشار إلى أن الدروس المستفادة من هذه الأحداث التاريخية ساهمت في تشكيل ملامح الجمهورية الجديدة التي تسع الجميع.