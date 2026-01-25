قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شعبة المحمول: إلغاء إعفاءات الهواتف يرفع أسعار المستعمل 10% وقد يزيد قريبا
طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية
عبر موقع النيابة العامة.. خطوات التظلم على مخالفات المرور 2026
الجيش السوري يتهم قسد بخرق اتفاق وقف إطلاق النار
عمرو أديب: مصر غنية إنسانيا وبالبركة والرحمة والخير.. ومحدش بينام فيها من غير عشاء
هل ستكون هناك حرب في المنطقة وضربات توجه لإيران؟.. عمرو أديب يوضح
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر
خطة التمكين.. أحمد موسى: الإخوان جهاز استخباراتي يهدف للسيطرة على الدولة وأخونة المؤسسات
اتحاد الكرة يدرس إقامة مباريات ربع نهائي كأس مصر خلال مارس
ارحموا البلد.. أحمد موسى: إعلاميون خانوا الوطن في 25 يناير ويخربون مصر حتى اليوم
معارك لا تعد وشغف لم يتغير.. محمد هاني يحتفل بعيد ميلاده برسالة عن رحلته مع الأهلي
التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والزمالك بالكونفدرالية
توك شو

ذئب وصقر وثعبان| عمرو الليثي يواجه أخطر الحيوانات: ماتقلقش خالص

عمرو الليثي
عمرو الليثي
عادل نصار

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في فقرة خاصة من برنامج واحد من الناس، علي قناة الحياة، محمد وجيه مربي الحيوانات المفترسة “صانع المحتوي ”.

وقال محمد وجيه، إن :"منذ صغري وانا احب الحيوانات البرية واحضر معه عدد من الحيوانات المفترسة واعيش معهم في البيت وعمري ٢٣ عام وانا خريج اداب فلسفة ، وتحدث عن تلك الهواية العربية وهي تربية الحيوانات المفترسة والمخاطر التي واجهته وكيف استطاع أن يتعامل معاهم واول خطوات قام بتربيته وعلاقته بالذئاب وأغرب الحيوانات والزواحف والثعابين التي قام بتربيتها وأيضاً الصقور".

وأضاف :"انني معي ايضا عدد من الذئاب واحضرت احدهم من محافظة الفيوم بغرض انقاذه حيث قام الأهالي بقتلهم وتبقي ذئب صغير ، وهناك أنواع متغيرة من الذياب منها ما هو شرس والعكس".

وأوضح أن هناك مناطق الساحل الشمالي بها نوع من الثعابين ولها نوعية من الطعام وتغذي علي الزواحف والضفادع.

كما عرض صور لنمس مصري، قائلا :"لديه مناعة ضد سم الكوبرا ولو انقرض النمس ستكون ازمة وستتواجد ثعابين الكوبرا بكثافة وتهدد حياة ملايين البشر".

كما عرض صور لحيوان الضب، قائلة :"حيوان مهدد بالانقراض وهم مهم للتوازن للبيئي، وان الزواحف لا تتروض ولا تعرف صاحبها ، كما عرض صور لثعبان الكوبرا وهو سام جدا ويقتل الإنسان في نصف ساعة ، ولابد ان يآخذ الانسان المصل في أسرع وقت".

الحيوانات المفترسة محمد وجيه مربي الحيوانات المفترسة الإعلامي عمرو الليثي

