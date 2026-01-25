ذئب وصقر وثعبان| عمرو الليثي يواجه أخطر الحيوانات: ماتقلقش خالص

استضاف الإعلامي عمرو الليثي، في فقرة خاصة من برنامج واحد من الناس، علي قناة الحياة، محمد وجيه مربي الحيوانات المفترسة “صانع المحتوي ”.

وقال محمد وجيه، إن :"منذ صغري وانا احب الحيوانات البرية واحضر معه عدد من الحيوانات المفترسة واعيش معهم في البيت وعمري ٢٣ عام وانا خريج اداب فلسفة ، وتحدث عن تلك الهواية العربية وهي تربية الحيوانات المفترسة والمخاطر التي واجهته وكيف استطاع أن يتعامل معاهم واول خطوات قام بتربيته وعلاقته بالذئاب وأغرب الحيوانات والزواحف والثعابين التي قام بتربيتها وأيضاً الصقور".

وأضاف :"انني معي ايضا عدد من الذئاب واحضرت احدهم من محافظة الفيوم بغرض انقاذه حيث قام الأهالي بقتلهم وتبقي ذئب صغير ، وهناك أنواع متغيرة من الذياب منها ما هو شرس والعكس".

وأوضح أن هناك مناطق الساحل الشمالي بها نوع من الثعابين ولها نوعية من الطعام وتغذي علي الزواحف والضفادع.

كما عرض صور لنمس مصري، قائلا :"لديه مناعة ضد سم الكوبرا ولو انقرض النمس ستكون ازمة وستتواجد ثعابين الكوبرا بكثافة وتهدد حياة ملايين البشر".

كما عرض صور لحيوان الضب، قائلة :"حيوان مهدد بالانقراض وهم مهم للتوازن للبيئي، وان الزواحف لا تتروض ولا تعرف صاحبها ، كما عرض صور لثعبان الكوبرا وهو سام جدا ويقتل الإنسان في نصف ساعة ، ولابد ان يآخذ الانسان المصل في أسرع وقت".