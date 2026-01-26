استاذ علوم سياسية: المعارضة في 2011 كانت ضعيفة.. والتعديدة الحزبية مقيدة

أكد الدكتور رضا فرحات استاذ العلوم السياسية ومحافظ الاسكندرية الأسبق، أن 25 يناير 2011، بدأت بمجموعة من الشباب لهم تطلعات وأحلام، ولكن مع يوم 28 يناير استغلتها جماعة الإخوان للوصول للحكم، واستطاعت أن تقوم بالحشد من خلال تنظيمات خاصة لها.

وقال رضا فرحات، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن المعارضة في ذلك الوقت كانت ضعيفة وكان هناك تقييد للتعديدة الحزبية، مؤكدا أن 25 يناير2011 كادت أن تودي بمصر نحو كارثة.

وتابع استاذ العلوم السياسية ومحافظ الاسكندرية الأسبق، أن القيادة السياسية خلال 25 يناير 2011 حتى 10 فبراير كانت يمكن أن تتدارك الأمر.