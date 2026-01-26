هاني رمزي ينتقد سياسة الإعارات في الأهلي: محمد عبد الله يستحق فرصة حقيقية

أكد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن قرار إعارة اللاعب الشاب محمد عبد الله لم يكن موفقًا، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك إمكانيات فنية مميزة تؤهله للحصول على فرصة حقيقية داخل صفوف الفريق الأول.

وأوضح رمزي أن محمد عبد الله لاعب “كويس جدًا” ويحتاج فقط إلى خوض مباريات منتظمة لاكتساب الخبرة، وهو ما كان يمكن تحقيقه داخل الأهلي نفسه.

غياب اللاعب بنفس المواصفات

وأشار رمزي إلى نقطة فنية مهمة، مؤكدًا أن الأهلي لا يمتلك لاعبًا بنفس “ستايل” محمد عبد الله حاليًا، وهو ما يجعل وجوده داخل الفريق إضافة حقيقية. وأضاف أن اللاعب يملك قدرات تسمح له بالمشاركة وتقديم الإضافة، وليس مجرد لاعب يحتاج سنوات طويلة قبل الاعتماد عليه.

الأندية الكبيرة واللاعب الجاهز

واعترف رمزي بأن الأندية الكبيرة، مثل الأهلي، تنافس دائمًا على البطولات وتحتاج إلى اللاعب الجاهز، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة الموازنة بين تحقيق البطولات وبناء عناصر شابة للمستقبل. وقال: “لازم تبص على اللعيبة اللي عاوز تبنيها، مش بس اللي جاهزين دلوقتي”.

مشكلة الإعارات المتكررة

وانتقد رمزي سياسة الأهلي في إعارة عدد كبير من اللاعبين الشباب دون الاستفادة منهم لاحقًا، معتبرًا أن هذه الإعارات لا تحقق الهدف المطلوب. وأوضح أن فكرة الإعارة بحجة المشاركة ليست دائمًا صحيحة، متسائلًا: “هو الفرق بينه وبين اللي بيلعب أساسي في الأهلي كبيرة قوي؟ أنا مش شايف كده”.

اختلاف أنظمة اللعب

وأضاف أن بعض الإعارات تكون لفرق تعتمد أساليب لعب مختلفة تمامًا عن أسلوب الأهلي، ما يجعل اللاعب يعود دون الاستفادة الفنية المرجوة، بل أحيانًا يتأثر سلبًا.





دعوة لتغيير السياسة

وفي ختام تصريحاته، طالب هاني رمزي بضرورة وضع سياسة واضحة داخل الأهلي تقوم على منح أي لاعب شاب موهوب فرصة حقيقية مع الفريق الأول، بعيدًا عن الإعارات، خاصة إذا كان يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للمشاركة وصناعة الفارق مستقبلًا.



