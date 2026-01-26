قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير: ملف مهاجم الأهلي الأجنبي دمه تقيل وماسخ

شوبير
شوبير
رباب الهواري

كشف الإعلامي البارز وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، عبر برنامجه «الناظر» على قناة «النهار»، عن كواليس مثيرة تتعلق بملف المهاجم الأجنبي الجديد في النادي الأهلي، واصفًا المشهد الحالي بأنه أصبح «دمه تقيل ودمه ماسخ» بسبب سيل الشائعات وتداول أسماء غير دقيقة.

 وأكد شوبير أن كثرة الأخبار المغلوطة خلقت حالة من الغضب لدى الجماهير وضغطًا متزايدًا على إدارة النادي.
 

13 اسمًا.. وسؤال ساخر

وتحدث شوبير عن ربط 13 لاعبًا بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا بسخرية: «هل الأهلي يفاوض ثلاثة عشر لاعب؟ ثلاثة عشر مهاجم؟ هل ده معقول؟». وأوضح أن الواقع مختلف تمامًا، مؤكدًا أن الأهلي لم يفاوض سوى عدد محدود للغاية، بل اقتصر الأمر في بعض الحالات على مجرد الاستفسار، مضيفًا: «من حقي إني أسأل، لكن ده مش تفاوض».

انتقاد لاذع للإعلام الرياضي

ووجّه شوبير انتقادات حادة للإعلام الرياضي، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من اللغط سببه الاجتهادات غير الدقيقة، قائلًا: «إحنا اللي بنعمل اللغط ده في الشارع». وانتقد أيضًا ظاهرة تأكيد الأخبار ثم البحث عن مبررات عند فشلها، ما يفقد الجمهور الثقة في المحتوى الإعلامي.

وكلاء اللاعبين في مرمى الاتهام

حمّل شوبير وكلاء اللاعبين مسؤولية كبيرة عن انتشار الشائعات، مؤكدًا أنهم يروجون لأسماء متعددة لإثارة السوق، ثم ينكرون الأمر لاحقًا عند ظهور الحقيقة، ما يزيد المشهد تعقيدًا.

كواليس حقيقية وصفقات لم تكتمل

وكشف شوبير أن الأهلي كان قد أنهى اتفاقه مع المهاجم الأردني يزن النعيمات قبل تعرضه للإصابة، موضحًا أن الظروف حالت دون إتمام الصفقة. كما نفى اقتراب بابلو صباغ من الأهلي، مؤكدًا توقيعه رسميًا لأهلي طرابلس لثلاثة مواسم.

دعوة للهدوء والتروي

واختتم شوبير تصريحاته بدعوة الجماهير والإعلام إلى التهدئة، مشددًا على أن إدارة الأهلي تعمل لمصلحة النادي، وأن المبالغة في الاجتهادات الإعلامية تضر أكثر مما تفيد.


 

شوبير الاهلي صفقات الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

مظلوم عبدي- قائد قوات سوريا الديموقراطية

قائد قوات قسد: المناطق الكردية في سوريا خط أحمر

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لا أعرف موعد الضربة الأمريكية على إيران

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع "جول بلازا" في كراتشي الباكستانية إلى 73 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا حريق مجمع جول بلازا في كراتشي بباكستان إلى 73 قتـ.يلا

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد