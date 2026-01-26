شوبير: ملف مهاجم الأهلي الأجنبي دمه تقيل وماسخ

كشف الإعلامي البارز وحارس مرمى الأهلي السابق أحمد شوبير، عبر برنامجه «الناظر» على قناة «النهار»، عن كواليس مثيرة تتعلق بملف المهاجم الأجنبي الجديد في النادي الأهلي، واصفًا المشهد الحالي بأنه أصبح «دمه تقيل ودمه ماسخ» بسبب سيل الشائعات وتداول أسماء غير دقيقة.

وأكد شوبير أن كثرة الأخبار المغلوطة خلقت حالة من الغضب لدى الجماهير وضغطًا متزايدًا على إدارة النادي.



13 اسمًا.. وسؤال ساخر

وتحدث شوبير عن ربط 13 لاعبًا بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا بسخرية: «هل الأهلي يفاوض ثلاثة عشر لاعب؟ ثلاثة عشر مهاجم؟ هل ده معقول؟». وأوضح أن الواقع مختلف تمامًا، مؤكدًا أن الأهلي لم يفاوض سوى عدد محدود للغاية، بل اقتصر الأمر في بعض الحالات على مجرد الاستفسار، مضيفًا: «من حقي إني أسأل، لكن ده مش تفاوض».

انتقاد لاذع للإعلام الرياضي

ووجّه شوبير انتقادات حادة للإعلام الرياضي، معتبرًا أن جزءًا كبيرًا من اللغط سببه الاجتهادات غير الدقيقة، قائلًا: «إحنا اللي بنعمل اللغط ده في الشارع». وانتقد أيضًا ظاهرة تأكيد الأخبار ثم البحث عن مبررات عند فشلها، ما يفقد الجمهور الثقة في المحتوى الإعلامي.

وكلاء اللاعبين في مرمى الاتهام

حمّل شوبير وكلاء اللاعبين مسؤولية كبيرة عن انتشار الشائعات، مؤكدًا أنهم يروجون لأسماء متعددة لإثارة السوق، ثم ينكرون الأمر لاحقًا عند ظهور الحقيقة، ما يزيد المشهد تعقيدًا.

كواليس حقيقية وصفقات لم تكتمل

وكشف شوبير أن الأهلي كان قد أنهى اتفاقه مع المهاجم الأردني يزن النعيمات قبل تعرضه للإصابة، موضحًا أن الظروف حالت دون إتمام الصفقة. كما نفى اقتراب بابلو صباغ من الأهلي، مؤكدًا توقيعه رسميًا لأهلي طرابلس لثلاثة مواسم.

دعوة للهدوء والتروي

واختتم شوبير تصريحاته بدعوة الجماهير والإعلام إلى التهدئة، مشددًا على أن إدارة الأهلي تعمل لمصلحة النادي، وأن المبالغة في الاجتهادات الإعلامية تضر أكثر مما تفيد.



