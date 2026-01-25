دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا، في التاسعة من صباح يوم الخميس المقبل، على متن طائرة خاصة؛ لمواجهة فريق يانج أفريكانز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الإعلامي أحمد حسن، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي يقرر السفر إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة؛ استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز، المقرر لها السبت المقبل".

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملف مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مؤقت، عقب الانتهاء من مواجهة يانج أفريكانز التنزاني، التي أُقيمت مساء أمس الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويسعى الأهلي في المرحلة الحالية، إلى تحويل كامل تركيزه نحو “الاستحقاقات المحلية”؛ في ظل ضغط المباريات وتلاحم المنافسات.

الأهلي يستعد لمواجهة وادي دجلة

بدأ الأهلي مباشرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام فريق وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعمل الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في اللقاء الأخير، مع تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول الترتيب، خاصة مع اشتداد المنافسة بين فرق المقدمة.