بلعمري: من ينضم للأهلي عليه مسئولية كبيرة ولازم يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة

كشف الإعلامي فتح الله زيدان تصريحات يوسف بلعمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال يوسف بلعمري: " أي حد بينضم للأهلي عليه مسئولية كبيرة ولازم يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة، واعتدت اللعب تحت ضغط جماهيري كبير خلال فترة وجودي مع الرجاء المغربي ، هدفي هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي، سواء محليًّا أو قاريًّا، من أجل إسعاد الجماهير".

وأكد يوسف بلعمري أنه سعيد بالانضمام إلى القلعة الحمراء.

وأشاد بلعمري بحفاوة الاستقبال التي تلقاها من مسئولي النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، بالإضافة إلى الدعم الكبير من الجماهير منذ إعلان الصفقة.

وأوضح بلعمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أنه تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكن حديثه مع مسئولي الأهلي كان حاسمًا في اختياره بالانضمام إلى النادي صاحب التاريخ العريق والبطولات القارية والمحلية، مؤكدًا أن الأهلي دائمًا يسعى لحصد الألقاب في أي بطولة يشارك بها.