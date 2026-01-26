قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
بعد دعوات لإقالتها.. جامعة أمريكية تفصل ابنة مسئول إيراني من كلية الطب
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
تراجع أم ارتفع؟.. أسعار الذهب اليوم الاثنين
الحوثيون يهددون باستئناف الهجمات على السفن في البحر الأحمر| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد أحداث مينيسوتا.. تراجع الجمهوريين عن دعم حملة ترامب ضد الهجرة

ترامب
ترامب
البهى عمرو

كشفت القاهرة الإخبارية، عن أن مواقف عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس، أظهرت تراجعًا نسبيًا في تأييد تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراءات الهجرة، عقب مقتل مواطن أمريكي برصاص عناصر فيدرالية في ولاية مينيسوتا، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول أساليب إنفاذ القانون وتداعياتها السياسية والأمنية، قبيل استحقاقات انتخابية وتشريعية مهمة، بحسب بلومبيرج.

وسرعان ما برزت الحادثة بوصفها اختبارًا لمدى قدرة الكونجرس على الموازنة بين متطلبات الأمن والمساءلة، إذ وثقت مقاطع مصورة استخدام رذاذ الفلفل والدفع والضرب ضد محتجين وُصفوا بأن غالبيتهم سلميون. وفي الوقت نفسه، أبدى بعض الجمهوريين مخاوفهم من تداعيات نشر عناصر فيدرالية والحرس الوطني في المدن الأمريكية.

تحقيق فيدرالي


طالب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، بإعادة النظر في النهج المتبع، مقترحًا ترك القرار لسكان مينيابوليس بشأن كيفية التعامل مع ملف الهجرة، مع تأكيده في الوقت نفسه دعمه لعناصر إنفاذ القانون. من جانبه، دعا السيناتور بيل كاسيدي إلى إجراء تحقيق فيدرالي وعلى مستوى الولاية، واصفًا الحادث بأنه مقلق للغاية ويهدد مصداقية وكالة الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي.

كما دعا مشرعون جمهوريون آخرون، من بينهم السيناتور توم تيليس والنائب مايكل ماكول، إلى تحقيق شامل ومحايد في حادثة مقتل أليكس بريتي، وهو ممرض أُطلق عليه النار أثناء إخضاعه رغم كونه راكعًا، فيما التزم بعض قادة الحزب الصمت، ما عكس حالة من التريث في بلورة الموقف النهائي. وإلى جانب ذلك، أثارت الحادثة انقسامات داخلية بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي واستراتيجيات إدارة ملف الهجرة.

تهديد الإغلاق


لوح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بعرقلة حزمة إنفاق ضخمة ما لم يتم سحب تمويل وزارة الأمن الداخلي، الأمر الذي رفع احتمالات حدوث إغلاق حكومي جزئي. وفي هذه الأثناء، قد يمتد تأثير الإغلاق إلى وزارات الدفاع والعمل والتعليم والخارجية والخزانة والصحة، مع احتمال استمرار العسكريين وموظفي أمن النقل في العمل دون أجر مؤقتًا، في حين يواصل موظفو الهجرة والتفتيش تلقي رواتبهم عبر تمويل إضافي من قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل قانون التمرد بما يسمح بنشر الجيش الأمريكي داخل الولايات المتحدة إذا فشلت السلطات المحلية في السيطرة على الاحتجاجات المتصاعدة في مينيسوتا، على خلفية قضايا إنفاذ قوانين الهجرة. وفي السياق نفسه، وضع البنتاجون نحو 1,500 جندي في حالة استعداد دون إعلان رسمي عن نشرهم، بينما حذر حاكم مينيسوتا، تيم والش، من أن أي تدخل عسكري قد يؤدي إلى تصعيد التوتر ويشبه حالة الاحتلال، داعيًا إلى ضبط النفس، وهو الموقف الذي شاركته فيه قيادات محلية.

الرئيس الأمريكي القاهرة الإخبارية ترامب دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

ترشيحاتنا

قافلة "زاد العزة"

قافلة "زاد العزة" الـ 124 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقود بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق في 10 محافظات

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة المرأة المسنة

ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة السيدات المسنات

بالصور

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد