الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025
البسوا الكمامات.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لسكان هذه المحافظات
استهداف جديد للمدنيين.. سقوط شهيد بنيران الاحتلال شرقي غزة
مصادر طبية: رصاص الاحتلال يصيب طفلة خارج مناطق الانتشار غربي خان يونس
التقديم حتى 5 فبراير| وظائف خالية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر هذا الرابط
80 % من الشعب يستخدم موبايلات رخيصة الثمن.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة
حاكم مينيسوتا يهاجم ترامب بعد مقتل أليكس بريتي
الذهب يتجاوز حاجز 5100 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه
خفض الأسعار أو إنترنت بلا حدود.. اتصالات النواب ترد على مشكلات الباقات
أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 26 يناير 2026
الخدمات البيطرية تكشف لـ"صدى البلد" أسرار تصدير دماء الكلاب للخارج
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات
سرعة إنجاز طلبات تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة.. تفاصيل التعاون بين التنمية المحلية وهيئة المساحة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

تفعيلا لقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و (10) مراكز شبكات المرافق.

تقنين أوضاع اليد

ضمت محافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر" ، بمقر مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة ، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لإسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار  رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة .

 

مراكز شبكات المرافق بالمحافظات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقاً للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقاً للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

توجيهات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين

 ووجهت الدكتورة منال عوض ، المحافظات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص و المعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيداً لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

كما شددت الدكتورة منال عوض ، علي سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيداً لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي ذات السياق تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .

التنمية المحلية منال عوض تقنين أوضاع اليد هيئة المساحة المحافظات

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

حالة الطقس في مصر

طقس الغد.. عاصفة ترابية تضرب البلاد وتحذيرات لمرضى الحساسية

سلوت

تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين

الجنيه الذهب أم المشغولات

مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟

شوبير

هل ده منطقي؟.. شوبير يحسم الجدل بشأن مهاجم الأهلي

انهيار جزئي في أحد شوارع الرياض

انهيار جزئي في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جزيرة "جاوة" الإندونيسية إلى 17 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جاوة الإندونيسية إلى 17 شخصا

الانتشار الأمني في حلب

وزارة الداخلية السورية: لا نريد اقتتالًا داخليا والحل السياسي هو خيارنا

شاهد.. صور من كواليس بابا وماما جيران

بابا وماما جيران
بابا وماما جيران
بابا وماما جيران

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة
كفتة مشوية مع صلصة دقوس وطحينة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

