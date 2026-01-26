قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو وردة .. تصريح غير متوقع من شوبير بعد أزمة صلاح وهجوم السوشيال
عاجل | الكرملين: المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا ستستمر الأسبوع المقبل
إمام عاشور يصل لأعلى قيمة في مسيرته ويتساوى مع تريزيجيه
أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شخصين و5 فتيات يمارسن أعمالا منافية للآداب
مبعوث بوتين: زيلينسكي يعرقل عملية السلام في أوكرانيا بتأجيل تسوية ملف الأراضي
معلومات الوزراء: توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط بـ930 ألف برميل يوميا
حطام طائرة مسيرة يتسبب في اندلاع حريق بشركتين بمنطقة كراسنودار الروسية
فى ذكراها | قصة ضرب سعاد حسني لأحمد زكي.. وأزمتها مع رشدي أباظة
العناية الإلهية تنقذ الركاب.. حريق أتوبيس أفريكانو على طريق «طور سيناء – شرم الشيخ» دون إصابات
الكرملين: أي هجوم على إيران يزعزع استقرار الشرق الأوسط
فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب
مفيش تحسين .. قرارات عاجلة بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة
وصول كتيب تعليمات امتحانات الثانوية العامة 2026 للمديريات وبدء مقابلات رؤساء اللجان والمراقبين

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على المديريات التعليمية تمهيدا لتوزيعه على أقسام شئون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن بدء اجراء المقابلات لاختيار السادة رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 والمراقبين الأوائل.

وقالت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  : نهيب بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة الإلكتروني، علما بأن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.

 خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 

  • ادخل على رابط استمارة الثانوية العامة 2026

 https://moe-register.emis.gov.eg/

  • سجل الدخول ببريدك الالكتروني الموحد.
  • في حالة نسيان بيانات البريد الالكتروني الموحد الخاص بك ادخل على انشاء حساب البريد الالكتروني لإنشاء حساب للطالب بالرقم القومي والكود المكتوب في ايصال المصروفات.
  • تظهر لك استمارة الثانوية العامة 2026 فيها جزئين ، الجزء الاول يشمل البيانات الاساسية التي يجب على الطالب مراجعتها للتأكد من عدم وجود اخطاء فيها.
  • يقوم الطالب بتحميل صورته على خلفية بيضاء على ان تكون نفس الصورة التي يسلمها الطالب في الملف الخاص به.
  • يستكمل الطالب بيانات المحافظة والعنوان ومهنة الوالد ورقم الموبايل وبيانات المدرسة والإدارة التعليمية والمديرية التعليمية والسنة الدراسية والتخصص ومواد التخصص.
  • في حالة وجود اي خطأ في البيانات على الطالب ان يرجع لمدرسته فورا.
  • في النهاية اضغط على حفظ ثم اضغط على طباعة الاستمارة.
  • يتم وضع الاستمارة مع الأوراق المطلوبة في الحافظة لتسليمها للمدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه على جميع طلاب الثانوية العامة 2026 أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 ، التأكد من صحة البيانات التالية:
- الشعبة و مواد التخصص
-اللغة الأجنبية الأولى
-اللغة الأجنبية الثانية
-الديانة
-المواد المترجمة
-مواد الرسوب للطلاب الراسبين

رابط استمارة الثانوية العامة 2026 

يمكن الوصول إلى رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط استمارة الثانوية العامة 2026 سيظل متاحا للطلاب من اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026 ، حتى يوم الخميس 5 فبراير 2026 

استمارة الثانوية العامة 2026 .. الأوراق المطلوبة 

  •  طباعة استمارة الثانوية العامة 226 الإلكترونية بعد مراجعة بيانات الطالب جيدا قبل الطباعة
  • شهادة ميلاد الرقم القومي حديثة للطالب
  • صورة بطاقة الرقم القومي للطالب 
  •  صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر
  • عدد ( ٤ ) صور شخصية حديثة للطالب مطبوعا عليها اسم الطالب
  •  إيصال المصروفات الدراسية من مكتب البريد
  • إيصال رسم الامتحان من مكتب البريد
  • إيصال باسم الإدارة العامة للامتحانات من البريد + صورة منه ( خاص بالطلاب الراسبين
  • طابع دعم مشروعات بمبلغ عشرة جنيهات من مكتب البريد
وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة 2026 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة

