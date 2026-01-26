رئيس الوزراء، يشهد احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي المنارة لحضور فاعليات جائزة مصر للتميز الحكومي ورافقه وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الوزراء.

وتمثل جائزة مصر للتميز الحكومي إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة الجودة والابتكار في الجهاز الإداري للدولة، وتعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتعد الجائزة أداة فعالة لتحفيز الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، وربط الأداء المؤسسي بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم في بناء جهاز إداري كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة