محافظات

بيطري الإسماعيلية تكثِّف القوافل المجانية بقرية أم عزام وتعالج 1300حيوان

الفاعليات
الفاعليات
الإسماعيلية انجي هيبة

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية والتناسلية والإرشادية المجانية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا.

حيث  شاركت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، في تنفيذ قافلة علمية خدمية إرشادية بيطرية مجانية شاملة بقرية أم عزام التابعة لإدارة القصاصين البيطرية.

وجاءت القافلة في إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومعهد بحوث صحة الحيوان – فرع الإسماعيلية.

وقدمت القافلة دعمًا لوجستيًا متكاملًا من خلال مشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين، مع توفير خدمات الكشف والعلاج المجاني في مجالات الإنتاج الحيواني، والمكافحة، والتحصينات واللقاحات البيطرية، والتناسليات، حيث تم علاج عدد ١٣٠١ حيوان، شملت: تجريع ٦٠ حالة، أمراض باطنة ٤١ حالة، جراحة حالتان، تناسليات ٢٣ حالة، حالات أخرى ٢٨ حالة، دواجن ١١٤٧ حالة.

كما تم عقد لقاء إرشادي بالمقر الإرشادي بقرية أم عزام، استهدف توعية المزارعين ومربي الماشية، تناول أهمية التحصين ضد أمراض الحمى القلاعية (العترة الجديدة) وحمى الوادي المتصدع، وضرورة الإقبال على لجان التحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية، وفوائد التأمين على الماشية، وأهمية الترقيم والتسجيل، ودور التلقيح الاصطناعي في تحسين السلالات وزيادة إنتاج اللحوم والألبان، إضافة إلى أسس التربية المنزلية الآمنة للطيور، والتوعية بخطورة مرض السعار وطرق التصرف السليم في حالات العقر.

وعلى جانب آخر، تواصل العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة التابعة لمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تقديم خدماتها البيطرية المتخصصة، حيث تم علاج ٢٧ حالة خلال الفترة من السبت ١٧ يناير حتى الخميس ٢٢ يناير ٢٠٢٦، شملت: طفيليات خارجية ٩ حالات، فحوصات سونار ٣ حالات، طفيليات داخلية ١٠ حالات، تحصين أمراض فيروسية ٤ حالات، فطريات جلدية حالة واحدة.

ويأتي هذا النشاط في إطار تطبيق سياسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الهادفة إلى تطوير أساليب التشخيص ورفع كفاءة وجودة الخدمات البيطرية المقدمة للمواطنين.

وجديرًا بالذكر، أن العيادة الخارجية للحيوانات الأليفة، تقع
بجوار محطة بنزين الجلاء – حي أول – الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

عسر الهضم .. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل!
حمص الشام .. أضرار خطيرة قد تصدمك

فيروس نبياه.. كيف يتم تشخصيه والأعراض والأسباب

أورمان الشرقية تنظم معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بأبوكبير

