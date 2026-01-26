قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

الصحة العالمية: دول أفريقية تطلب الاطلاع على تجربة التأمين الصحي بمصر.. نواب: تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات المصرية.. وخطوة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات

أميرة خلف
  • الصحة العالمية: نظام التأمين الصحي الشامل ساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنين
  • برلمانية: تجربة التأمين الصحي بمصر نموذج رائد يُحتذى به في تحسين جودة الرعاية الصحية
  • برلمانية: النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية

كشفت منظمة الصحة العالمية أن عدة دول أفريقية طلبت الاطلاع على تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل للاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية للمواطنين

في هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن هذا يعد مؤشرًا جيدا على تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية المصرية ودورها كنموذج يُحتذى به في المنطقة.


بداية، أكدت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في التأمين الصحي الشامل نموذجًا يُحتذى به دوليًا، مشيرة إلى أن تصريحات الصحة العالمية بشأن تزايد طلب العديد من الدول الأفريقية  الاطلاع على التجربة المصرية يأتي ذلك بهدف الاستفادة من نجاحاتها في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكدت نبيه لـ" صدى البلد" أن هذه الخطوة تعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الصحية التي نفذتها مصر، موضحة إلى أهمية استمرار تطوير النظام لضمان وصول الرعاية الطبية لجميع المواطنين بكفاءة وعدالة.


وأكدت عضو البرلمان، أن النظام المصري ساهم بشكل ملموس في تأمين احتياجات الأسر الصحية من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وتحسين جودة المستشفيات والخدمات الطبية.

في سياق متصل، أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن تجربة التأمين الصحي بمصر تحظى بإشادة دولية، حيث طلبت عدة دول أفريقية الاطلاع على النموذج المصري للاستفادة من نجاحاته في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية.


وقالت سعيد لـ" صدى البلد" إن الخبرة المصرية في التأمين الصحي الشامل أصبحت مصدر اهتمام للخبراء الدوليين، مؤكدة أن مشاركة التجربة مع الدول الأفريقية تساعد في نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومات الرعاية الصحية الإقليمية وتحقيق عدالة الوصول للخدمات الطبية.


وأضافت عضو البرلمان، أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل العبء المالي على الأسر، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة المواطنين، ما يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطن كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

منظمة الصحة العالمية التأمين الصحي الشامل مجلس النواب دول إفريقية

