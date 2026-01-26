برلمانية: نجاح التأمين الصحي الشامل بمصر يجذب اهتمام الدول الأفريقية

أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن تجربة التأمين الصحي بمصر تحظى بإشادة دولية، حيث طلبت عدة دول أفريقية الاطلاع على النموذج المصري للاستفادة من نجاحاته في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع مظلة الحماية الصحية.



وأكدت " سعيد" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أن الخبرة المصرية في التأمين الصحي الشامل أصبحت مصدر اهتمام للخبراء الدوليين، مؤكدة أن مشاركة التجربة مع الدول الأفريقية تساعد في نقل المعرفة وتبادل أفضل الخبرات، بما يسهم في تعزيز منظومات الرعاية الصحية الإقليمية وتحقيق عدالة الوصول للخدمات الطبية.



و أكدت عضو البرلمان أن هذه الإجراءات أسهمت في تقليل العبء المالي على الأسر، وزيادة الوصول إلى الرعاية الصحية لكافة المواطنين، ما يعكس حرص الدولة على حماية صحة المواطن كأساس للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.