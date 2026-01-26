مشاركة متميزة للأولمبياد الخاص المصري في ندوة الإسعافات الأولية لكل الفئات

في إطار تعزيز الوعي الصحي وبناء القدرات المجتمعية، شارك الأولمبياد الخاص المصري مشاركة متميزة في ندوة الإسعافات الأولية لكل الفئات، وذلك تلبية للدعوة الكريمة من الدكتورة أمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري.



وجاءت المشاركة بحضور الدكتور باسم التهامي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص المصري، والمستشار محمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي ومستشار مجلس الدولة، إلى جانب سحر عبد الحكيم نائب مدير إدارة التدريب بالهلال الأحمر المصري، وبمشاركة نخبة من المتخصصين والعاملين في المجالين الصحي والمجتمعي.

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن التعاون مع الأولمبياد الخاص المصري يمثل نموذجا متميزا للشراكات المجتمعية الهادفة، حيث نحرص من خلال هذه الدورات على نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتمكين مختلف الفئات من مهارات إنقاذ الحياة، بما يعزز قيم التضامن، والدمج، والعمل الإنساني المستدام.

كما صرح الدكتور باسم التهامي، المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص المصري إن مشاركة الأولمبياد الخاص المصري في مثل هذه الدورات الحيوية تأتي انطلاقا من الإيمان العميق بأهمية الوعي الصحي والإسعافات الأولية، ليس فقط للاعبين، بل لكافة أفراد المجتمع، بما يضمن بيئة أكثر أمانا وقدرة على التعامل مع الطوارئ، خاصة في الفعاليات الرياضية والمجتمعية.

وهدفت الندوة إلى رفع كفاءة المشاركين في التعامل مع الحالات الطارئة، ونشر ثقافة الإسعافات الأولية بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز الاستجابة السريعة في مختلف البيئات ، واشتملت الندوة علي عدد من الموضوعات الهامة من ضمنها المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية ،وكيفية التعامل مع الإصابات الشائعة (الجروح، الكسور، الحروق) ،والإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات القلبية الطارئة ،و التعامل مع حالات الاختناق والنزيف ،وإسعافات الطوارئ في أماكن التجمعات والفعاليات الرياضية ،والتوعية بدور الإسعافات الأولية في دعم الدمج المجتمعي وحماية الفئات المختلفة.

وأكد الحضور أهمية استمرار التعاون بين الهلال الأحمر المصري والأولمبياد الخاص المصري في تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، بما يعزز من جاهزية المجتمع ويخدم رسالة العمل الإنساني والرياضي الدامج.