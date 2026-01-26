مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية

حققت مدينة شرم الشيخ فوزا مستحقا على مستوى مدن الجمهورية وحصلت على المركز الأول في التميز الحكومى.

يأتي هذا الإنجاز بفضل توجيهات وتعليمات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء للمسئولين بالمحافظة بالجهد والسعة وضرورة الحصول على جائزة التميز الحكومى .

وقام اللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ جائزة التميز الحكومى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لفوز مدينة بجائزة التميز الحكومى والفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية لأنها طبقت المعايير الخاصة بمنظومة التميز الحكومى ضمن رؤية مصر 2030والخاصة بالمؤسسات والهيئات الحكومية المتميزة ، والمتمثلة فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، وتعزيز الريادة التنافسية بين الجهات الحكومية فى تحقيق الرؤية والابتكار والممكنات .

ونجاح مدينة شرم الشيخ لم ياتى من فراغ بل كان وراءه جهد وعمل متواصل من جميع المسئولين عن المدينة ، وواصلوا العمل ليلا نهارا حتى حصلوا على التألق والابداع والتميز وز بجائزة التميز الحكومى .

وتقدم اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لجميع العاملين بشرم الشيخ وكافة القيادات بالمدينة والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر علام رئيس المدينة على الجهد المبذول لتحقيق الفوز بهذه الجائزة .