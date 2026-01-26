قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى

عبدالصمد ماهر

عقدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، حيث تمت مناقشة حزمة من الملفات الهامة لتعزيز سلامة المرضى وتطبيق معايير المسؤولية الطبية.

وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للجنة، عن اعتماد نتائج فحص 42 قضية تم الانتهاء منها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مشدداً على الالتزام الكامل بنصوص القانون والتفريق الدقيق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية الواردة.

430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرة

وأضاف «عبدالغفار» أن إجمالي القضايا الواردة للجنة منذ بدء تفعيل أعمالها في الأول من نوفمبر 2025 قد بلغ 430 شكوى، منها 65 شكوى مقدمة مباشرة، بينما تحوَّل الباقي من النيابة العامة، وهو ما يعكس وضوح  القانون وبدء تنفيذه عملياً. وفي إطار تسريع وتيرة العمل، تم تحديد جدول زمني مكثَّف لفحص 222 قضية عبر اللجان الفرعية خلال الفترة من 26 يناير إلى 3 فبراير 2026.

وتابع أن جدول الأعمال تضمن مناقشة آليات تفعيل لجنة التسوية الودية، والاستعدادات الجارية لإطلاق موقع إلكتروني تفاعلي وخط ساخن مخصصين للجنة، وذلك لتسهيل التواصل وتلقي الشكاوى وضمان سرعة الاستجابة وفعالية المعالجة، بما يعزز الشفافية وثقة المجتمع في المنظومة، كما ناقش المجتمعون آخر مستجدات تشكيل الأمانة الفنية للجنة والخطوات الجارية لاعتمادها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويأتي هذا الاجتماع انطلاقاً من حرص اللجنة على الحفاظ على سلامة المرضى ودعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية الطبية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.

حضر الاجتماع:

الدكتور عمر شريف عمر (نائب رئيس اللجنة)، والدكتور محمد عبدالوهاب (أمين عام)،  والدكتور احمد طه رئيس الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، والدكتور محمد لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري)، واللواء طبيب محمد حجازي (مدير إدارة الخدمات الطبية)، واللواء طبيب حسام طلعت عبدالغني (ممثل وزارة الداخلية)، والدكتور أيمن حسان (رئيس قطاع الطب الشرعي)، والمستشار رضا عبدالمحسن عبدالحميد (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، والدكتور حسين أبو الغيط (عميد كلية طب الأزهر بنين)،والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور هاني راجي عضو اللجنة.

المسؤولية الطبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي معايير المسؤولية الطبية وزارة الصحة المخالفات الطبية

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

