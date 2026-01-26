أخبار السيارات| النيران تلتهم سانتافي 2027 فيس ليفت أثناء اختبارها.. مواصفات تويوتا كورولا 2026 الجديدة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

ظهرت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 الفيس ليفت والنار تلتهمها اثناء اختبارها بالقرب أحد مصانع هيونداي الرئيسية في كوريا الجنوبية، وتحولت جولة اختبارها الروتينية إلى كتلة من اللهب .