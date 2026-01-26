قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منها تيبو و BMW .. سيارات أوتوماتيك بالسوق المحلي

سيارات أوتوماتيك بالسوق المحلي
سيارات أوتوماتيك بالسوق المحلي
إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي النترا، وبي ام دبليو X3 ، وفيات تيبو، وأوبل كروس لاند، وام جي Zs .

ام جي zs موديل 2022

تستمد سيارة ام جي zs موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ام جي zs موديل 2022

تباع سيارة ام جي zs موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كروس لاند موديل 2022

تحصل سيارة أوبل كروس لاند موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 550 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل كروس لاند موديل 2022

يصل سعر سيارة أوبل كروس لاند موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 750 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فيات تيبو موديل 2022

تنقل قوة سيارة فيات تيبو موديل 2022 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 139 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فيات تيبو موديل 2022

يبلغ سعر سيارة فيات تيبو موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

بي ام دبليو X3 موديل 2006

تمكنت سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2006 من قطع مسافة 176 ألف/كم، وبها محرك سعة 3000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بي ام دبليو X3 موديل 2006

تأتى سيارة بي ام دبليو X3 موديل 2006 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا موديل 2017

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2017 باللون الأسود، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 150 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي النترا موديل 2017

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 2017 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

