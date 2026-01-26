نجم الزمالك السابق : لا نمتلك الكادر القادر على إقناع مزدوجي الجنسية باللعب للمنتخب



أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، أن مصر في الوقت الحالي ليست لديها الكادر الرياضي لاقناع اللاعبين مزدوجي الجنسية من اللعب لمنتخب مصر

وقال يحيى في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : مصر لا تمتلك الكادر الذي لديه القدرة علي إقناع اللاعبين مزدوجي الجنسية باللعب للمنتخب الوطني

واضاف: ما يحدث مع هيثم حسن لاعب فريق ريال أوفييدو الإسباني خير دليل، فلا بد من إقناعه بمشروع صحيح وإضافة بعض الحوافز

وتابع: كان لا بد من تكليف محمد صلاح بالتواصل مع هيثم حسن من اجل إقناعه باللعب لمنتخب مصر لا سيما ان اللاعب لديه ثلاث جنسيات