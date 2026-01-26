قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظة دمياط تنضم إلى مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»

نائب محافظ دمياط
نائب محافظ دمياط
زينب الزغبي

أعلن  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والمهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، انضمام محافظة دمياط الى مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع معهد اليونسكو للتعلّم مدى الحياة (UIL)، في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التعلّم المستمر وتحويلها إلى ممارسة مجتمعية يومية داخل المحافظات.

وأكد محافظ دمياط أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع متعلّم قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز فرص التعلّم غير النظامي والتدريب المهني وتنمية المهارات الرقمية، خاصة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبها، أوضحت نائب محافظ دمياط أن المشاركة في الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المبادرات الوطنية والدولية المعنية بالتعلّم مدى الحياة، وتشجيع المواطنين على تبنّي ثقافة التعلّم المستمر باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

ويأتي انضمام محافظ دمياط ونائب المحافظ للحملة تأكيدًا على التزام المحافظة بدعم مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» باعتبارها من المدن الأعضاء بشبكة اليونسكو لمدن التعلم والعمل على تفعيل أنشطتها ميدانيًا من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية وأنشطة تعليمية ومجتمعية بالتعاون مع الجهات الشريكة داخل المحافظة.

دمياط محافظ دمياط نائب محافظ

