الجيش السوداني يفك الحصار عن مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان

أفاد مصدر بالقوات المسلحة السودانية، يوم الاثنين بأن الجيش تمكن من فك الحصار من على مدينة الدلنج الذي استمر نحو عامين وفرضته قوات الدعم السريع.

وذكر المصدر لفضائية "الشرق" أنه جرى والتحام جيوش شمال كردفان مع جنوبها.

وقالت وسائل إعلام سودانية، إن المواطنين استقبلوا قوات الجيش خلال دخولها مدينة الدلنج، وأظهرت مقاطع فيديو ترحيب شديد من المواطنين السودانيين بالقوات التي فكت الحصار عن المدينة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت صحيفة "سودان تريبيون"، بأن الجيش السوداني، أحرز تقدماً بولاية جنوب كردفان بسيطرته على مدينة “هبيلا” الاستراتيجية، بعد معارك عنيفة خاضها ضد قوات الدعم السريع.

وكانت بلدة هبيلا ومناطق أخرى متاخمة لمدينة الدلنج شهدت، في ديسمبر الماضي، معارك عنيفة بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع وحليفتها “الحركة الشعبية” من جهة أخرى.