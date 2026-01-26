أمين مسعود: التنظيم الرقمي لحماية الأطفال خطوة نحو المستقبل الآمن والواعي

أشاد المهندس أمين مسعود وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب بما جاء من اهتمام حكومي وتشريعي لحماية حقوق الطفل في مواجهة التحديات الرقمية المتزايدة معلناً تأييده التام لصياغة مشروع القانون فى هذا الشأن باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق بيئة رقمية آمنة، تضمن حقوق الأطفال في التنقل بين عالم الإنترنت والتكنولوجيا دون التعرض للمخاطر التي قد تهدد صحتهم النفسية والسلوكية.



وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن التطور التكنولوجي السريع أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، لكنه في الوقت ذاته يفرض علينا مسؤولية كبيرة في حماية الأجيال القادمة من مخاطر سوء الاستخدام أو الإفراط في التعاطي مع منصات التواصل الاجتماعي. من هنا، يتجلى دور هذا التشريع في تحقيق توازن دقيق بين توفير الفرصة للأطفال لاكتساب المعرفة وتنمية المهارات، وبين الحفاظ على سلامتهم من المحتوى الضار أو الانعزال الاجتماعي مؤكداً.



أن هذا التوجه التشريعي الذي يُعنى بحماية الأطفال في هذا المجال، يتماشى مع أولويات الدولة المصرية التي تضع حقوق الطفل في مقدمة اهتماماتها، ويسهم في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمن لأطفال مصر بيئة آمنة تحميهم من أي تهديدات تطرأ بسبب الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا.



وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن هذا المشروع يُعد تجسيدًا لرؤية الدولة المصرية في تعزيز الوعي الاجتماعي والتشريعي، ويأتي منسجمًا مع الالتزامات الدولية لمصر، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل، مما يعكس التزام مصر الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

وهو يهدف إلى تنظيم الاستخدام الرقمي للأجيال الجديدة بأسلوب رشيد ومتوازن، بما يعزز من إمكانياتهم التعليمية والإبداعية دون التأثير على صحتهم النفسية أو الثقافية مثمناً الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع حقوق الطفل في صلب أولوياتها خاصة أن هذه الخطوة التشريعية هي في جوهرها تأكيد على رؤية الدولة نحو حماية الأجيال القادمة من خلال تفعيل القوانين التي تواكب العصر الرقمي، بما يضمن مستقبلًا مشرقًا وآمنًا لأطفال مصر في ظل التحولات الرقمية المتسارعة