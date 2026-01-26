تيسير فهمي: أعتز بدوري في رأفت الهجان وفيلم التوت والنبوت

كشفت الفنانة تيسير فهمي، معلومات وكواليس مسيرتها الفنية وابرز الاعمال الفنية التي تميزت فيها.

وأضافت تيسير فهمي في حوارها ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي ، :" كنت طالبة بمعهد السينما وكان يريد المخرج هنري بركات وقتها بنات تحت سن عشرين سنة وجاء الي المعهد واختارني وكان فيلم " عشاق تحت العشرين “ ، وميلاد الفني الحقيقي بدأ منذ دخولي معهد السينما والبداية كانت مسرحية علي باب الفتوح ومسلسل طيور بلا اجنحة”.

وعن اعمالها المميزة، قالت تيسير فهمي :" مسلسل رأفت الهجان ومسلسل ابناء ولكن وفيلم التوت والنبوت والليلة الموعودة والعوامة ٧٠ وكان في بدايتي وكان فيلم جري وعمل صدي قوي لي في بدايتي".

وعن مسلسل رأفت الهجان وكان دورها " سارة " الفتاة اليهودية، اشارت الي ان المخرج يحي العلمي لم يختارني لهذا الدور واراد لي دور آخر حتي استمر معه ٣ اجزاء



وعقب الإعلامي عمرو الليثي وكان مساعد مخرج بالمسلسل انها أبدعت جدا في هذا المشهد والذي قامت بتصويره ببراعة وبكت بكاء شديد والكل قام بالتصفيق لها وانا حبيت هذا الدور بسبب هذا المشهد .

وعن العمل الذي كتب شهادة ميلادها اوضحت انها اعمال متراكمة ومنها رأفت الهجان ومسلسل أماكن في القلب وكنا بنصور في أمريكا ونجح هذا المسلسل جدا مع الراحل هشام سليم وأخذ جائزة مهرجان التليفزيون