تيسير فهمي تعلن العودة للتمثيل بعد سنوات من التوقف

حلت الفنانة تيسير فهمي، ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج " واحد من الناس" المذاع على قناة " الحياة".

وكشفت تيسير فهمي سر اختفاؤها عن الساحة الفنية، قائلة:"الرجوع والعودة للتمثيل مش بإيدي والدنيا اتغيرت ولو اتعرض عليا عمل فني جميل وقيم ومناسب لسني هقبله ".

وقالت تيسير فهمي :" قررت العودة من التوقف عن التمثيل والفن" .

وتابعت تيسير فهمي:" بدايتي الفنية كانت في فيلم عشاق تحت العشرين وشاركت في مسرحية بالمسرح القومي ".

واكملت تيسير فهمي :" هناك اعمال فنية مميزة في مسيرتي الفنية ومنها مسلسل رأفت الهجان وفيلم التوت والنبوت والعوامة 70 ".