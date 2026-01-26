قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم المهاجم الأنجولي إيلتسين كامويش
حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف
ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين
إحالة إعلامي إلى محكمة الجنح لاتهامه بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة
المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع نهائيا في أزمة فريق بيراميدز 2009
سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 26 يناير 2026 قبل بداية التعاملات
مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة
عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟
حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
المطرب أحمد عادل: الجمهور هو اللي سماني كروان الصعيد
غلق 11 منشأة طبية خاصة مخالفة وإنذار 25 أخرى بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الحمصاني: الحكومة حريصة على توفير الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني
عادل نصار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم للحكومة المصرية ركز على موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية في السوق والمستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو الجامعات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ومنة فاروق، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاجتماع جاء في سلسلة اجتماعات الهدف منها متابعة توفير التمويل اللازم لهيئة الشراء الموحد لضمان تلبية احتياجات الجهات الصحية كافة ، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن السداد الأخير لمستحقات شركات الأدوية، والبالغ نحو 2.5 مليار جنيه من وزارة المالية، و1.7 مليار جنيه من وزارة الصحة، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه شهريًا من التأمين الصحي، يأتي ضمن آلية تمويل مستمرة تهدف إلى ضمان استمرارية توافر الأدوية وتفادي تراكم المديونيات مستقبلاً.

وأوضح أن هذه الآلية تشمل التنسيق بين هيئة الشراء الموحد والجهات التابعة لوزارة الصحة لضمان التمويل الدوري والالتزام بتغطية كافة احتياجات المستشفيات.

وأكد المستشار محمد الحمصاني أن السوق المصري يتمتع باستقرار نسبي في إنتاج الأدوية، حيث يتم إنتاج نحو 92% من احتياجات السوق محليًا، بينما تُعنى هيئة الدواء المصرية بالتنسيق لتوفير الأدوية المستوردة.

وذكر، أن الحكومة تعمل على توطين الصناعة الدوائية وزيادة الإنتاج المحلي لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، وذلك بالتوازي مع توفير التمويل المستدام للشراء من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر.
 

الحمصاني الوزراء توافر الأدوية

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الأهلي

مفيش صفقات سوبر.. سهام صالح تكشف أسباب غضب الجماهير الحمراء من مجلس الإدارة

منتخب مصر

هل تواصل حسام حسن مع توروب من أجل الشناوي وشوبير؟.. منتخب مصر يوضح

إيفرتون

إيفرتون يتعادل مع ليدز يونايتد 1-1 في الدوري الإنجليزي

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

حتشبسوت وإخناتون يعودان للحياة علي مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

